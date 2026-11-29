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Scrutinul, convocat anticipat de premierul Pedro Sanchez, poate aduce la putere o alianță formată din conservatori și partidul anti-migrație de extremă dreapta „Vox” . Șeful executivului socialist a declarat că este încrezător în victoria unei coaliții progresiste de stânga.

Campania a fost marcată de proteste legate de inflația mare și de criza locuințelor, dar și de tragicul accident feroviar de la sfârșitul lunii octombrie, soldat cu 69 de morți.

Conservatorii l-au acuzat pe Sanchez că evită întrebările privind problemele-cheie, precum corupția, infrastructura deficitară, migrația și datoria publică.