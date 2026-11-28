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Duminică, 39 de milioane de oameni sunt chemați la urne în alegerile legislative convocate anticipat în țara în care trăiesc și numeroși români. Majoritatea sondajelor sugerează un rezultat strâns, cu un mic avantaj pentru opoziția de dreapta.

La ultimul miting organizat la Madrid, premierul Pedro Sánchez s-a declarat încrezător în victorie. În schimb, liderul conservatorilor l-a acuzat pe Sánchez că evită întrebările privind probleme-cheie, precum corupția, accidentele feroviare, imigrația și datoria publică.

Dacă vor câștiga conservatorii, vor fi probabil siliți să facă guvern cu sprijinul partidului anti-imigrație Vox, condus de Santiago Abascal. Acesta și-a ținut ultimul miting într-o arenă de tauri din Valencia.