În noaptea de miercuri spre joi, protestatarii au cerut, la Madrid, demisia ministrului Transporturilor și a premierului Sanchez. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Printre victimele identificate până acum se numără o tânără atletă, săritoarea în lungime Julieta Gallego, și Fatima Banez, politician al Partidului Popular, fost ministru.

Regele Felipe și regina Letizia i-au vizitat pe pasagerii răniți, la Spitalul Universitar din Toledo.

Drapelele au fost coborâte în bernă la instituțiile oficiale. Și joi dimineață a fost păstrat un moment de reculegere la locul catastrofei feroviare, lângă localitatea Urda, în apropiere de Toledo.

Un moment dureros de tăcere a fost păstrat și în cea mai mare gară a Capitalei spaniole, de unde au plecat cele două trenuri care s-au ciocnit.

Alexandra Cazac, jurnalist Madrid: „Suntem în Atocha, în gara din Madrid, unde s-au ținut cinci minute de reculegere pentru victime, în Toledo.”

Diego Martin, secretarul general al sindicatului mecanicilor de tren: „Suntem consternați de acest nou accident tragic. Considerăm că sistemul feroviar nu mai poate suporta asemenea tragedii care se repetă în mod constant. Ceea ce vrem să spunem este: Ajunge! Ajunge cu scuzele! Ajunge cu tergiversările! Ajunge cu lipsa măsurilor concrete! Toți cei care au responsabilități în acest sector trebuie să răspundă. Sistemul care operează în prezent pe această linie, sistemul convențional denumit LZB, ar fi trebuit înlocuit cu mult timp în urmă.”

Álvaro Rodríguez, mecanic de locomotivă: „Cred că problema începe de la formare: trebuie revizuite protocoalele; astfel de accidente apar atunci când sunt eliminate măsurile de siguranță. Suntem cu toții expuși — atât călătorii, cât și lucrătorii.”

A doua tragedie feroviară din Spania, cu zeci de victime, în acest an, a provocat indignare.

În jur de 1.500 de persoane s-au adunat miercuri spre joi în Madrid, la sediul Ministerului spaniol de Transporturi. Manifestanții au cerut demisia premierului Pedro Sánchez și a ministrului Transporturilor. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, după ce unii protestatari au aruncat cu sticle și torțe.

Siguranța feroviară a devenit, dintr-odată, o temă centrală într-o Spanie polarizată, înaintea alegerilor generale anticipate, pe care premierul Sanchez le-a convocat pentru sfârșitul lunii noiembrie.