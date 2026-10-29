Acest accident - cea mai gravă tragedie feroviară în Spania din 2013 încoace - a relansat întrebări despre întreţinerea reţelei naţionale feroviare şi siguranţa pasagerilor, după ce ministrul Transporturilor a arătat cu degetul o „greşeală umană” şi „circumstanţe inexplicabile” care au condus la coliziune, scrie News.ro.

Două trenuri s-au ciocnit pe aceleași șine

Accidentul a avut loc miercuri dimineaţa, în comuna Urda, în regiunea Castilia-La Mancha (centru), unde un tren al companiei naţionale Renfe a lovit din spate, pe aceleaşi şine, un tren al operatorului privat Iryo, care a fost obligat să oprească în urma unei pene informatice a sistemului de securitate care controlează circulaţia feroviară.

În total, aproximativ 550 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri la momentul impactului.

Joi dimineaţa, salvatori îşi continuau operaţiunile în mormanul de fiare lăsat de coliziune, care a aruncat două vagoane ale trenului Iryo jos de pe terasament, în căutarea unor eventuale victime suplimentare, a constatat un jurnalist AFP la faţa locului.

Macarale impozante acţionau la faţa locului.

Un peruan, Josimar Medina, în vârstă de 31 de ani, care-şi petrece vacanţa în Spania împreună cu partenera sa, a declarat că dormea în trenul accidentat al Renfe, iar când s-a trezit şi-a dat seama că era „în aer”.

Pablo Mejia, în vârstă de 42 de ani, care a scăpat cu o lovitură la cap, a povestit AFP că un schimb de loc, în ultimul moment, i-a salvat viaţa.

„A fost o lovitură foarte violentă”, a declarat el, evocând „oameni pe jos, unii peste alţii, scaune smulse, o mare confuzie” în vagoane.

Salvatorii caută în continuare posibile victime

Premierul Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu naţional - de joi şi până sâmbătă -, iar bilanţul poate creşte, au avertixzat autoroităţile, care au anunţat peste 100 de răniţi, câteva zeci în continuare spitalizaţi.

La locul accidentului „este de făcut o muncă complexă”, a declarat joi, la televiziunea naţională, o purtătoare de cuvânt a regiunii, Esther Padilla, care a cerut „să nu fie grăbite” operaţiunile de căutare.

Începând de miercuri, o şcoală din satul Urda, situat al aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, găzduia rude venite să se intereseze de soarta pasagerilor.

Echipe ale Crucii Roşii le oferă o susţinere persoanelor care vin, unele în lacrimi, în mijlocul poliţiştilor şi jurnaliştilor.

O psiholoagă de la Crucea Roşie, Carmen Garcai, a declarat că se aşteaptă la „ore lungi şi grele”. „Avem oameni în stare de şoc, care n-au realizat încă ceea ce s-a întâmplat, oameni furioşi, trişti, îngrijoraţi. Doliul va fi complicat”.

Preotul din Urda, José Miguel Fernández, a declarat joi AFP că le-a viztat pe rudele persoanelor date dispărute, pentru a le „consola, a le aduce seninătate şi pace, a le spune să nu anticipeze evenimente despre care nu se ştie nimic”.

„Multe dintre ele erau senine, altele nervoase, disperate. Ele voiau să ştie imediat şi să aibă veşti de la rudele lor.”, a declarat el.

Familiile victimelor așteaptă vești de la autorități

Ancheta îşi continuă cursul, însă Guvernul socialistului Pedro Sánchez se confruntă deja cu critici cu privire la gestionarea reţelei feroviare de mare viteză, a doua cea mai mare din lume, după cea a Chinei.

Aproape 26 de milioane de pasageri călătoresc cu TGV-ul în Spania în perioada ianuarie-august, potrivit unor date la Instititul Naţional spaniol de Statisctică (INE).

În ultimele ore, Garda Civilă a instalat patru birouri la Madrid, Toledo, Corboba şi Sevilla pentru a le permite rudelor victimelor să furnizeze eşantioane de ADN care să permită identificarea victimelor.

Centre de donare de sânge au fost deschise.

Anunţată de zece zile - şi menţinută în pofida tragediei de miercuri -, o grevă a principalului sindicat al conductorilor de tren (SEMAF) are loc joi, pe o perioadă de 24 de ore, în „apărarea siguranţei feroviare”, la mai puţin de un an de la accidentul de la Adamuz, soldat cu 46 de morţi, la 18 ianuarie, care a bulversat deja Spania.

Tragedia de la Urda, al cărei bilanţ rămâne provizoriu, este cea mai mare catastrfofă feroviară din Spania de la o deraiere soldată cu 80 de morţi, în apropiere de Santiago de Compostela (nord-vest) în 2013.