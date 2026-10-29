Potrivit sursei citate, bărbatul a confirmat că a fost rănit şi că a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost internat. În cursul zilei de joi, românul va fi supus unor investigaţii medicale suplimentare, potrivit News.ro.

MAE informează, cu privire la accidentul feroviar grav din provincia spaniolă Toledo, că în după-amiaza de 28 octombrie 2026, consulul României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat, în regim de urgenţă, la locul accidentului, pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor decedate şi rănite.

De asemenea, MAE precizează că echipa oficiului consular de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid, pentru sprijin în gestionarea activităţii pe perioada crizei.

Ce au transmis oficialii

„Totodată, ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanţii oficiului consular şi pe baza informaţiilor incluse în listele persoanelor care achiziţionaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetăţean român. Oficiul consular a contactat cetăţeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, precizează MAE.

Potrivit aceleiaşi surse, până la acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

Reprezentanţii Consulatului României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţa necesară, conform competenţelor, dacă situaţia o va impune.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Ciudad Real: +34 926 226 825, +34 926 274 805, +34 926 256 925, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Ciudad Real: +34 609 513 790.

Cel puțin 69 de persoane au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri în Spania, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Nu este primul accident feroviar grav din Spania. Pe 18 ianuarie, 46 de persoane au murit, iar alte 170 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul Spaniei. O anchetă a constatat atunci că o fisură în șina de cale ferată ar fi apărut înainte de producerea accidentului.

Și autoritățile române urmăresc cu îngrijorare acest grav accident, pentru că în regiunea Castilia la Mancha, trăiesc foarte mulți români.