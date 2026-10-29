Fátima Báñez a fost una dintre figurile reformei pieţei muncii în Guvernul fostului premier Mariano Rajoy de la Partidul Popular (PP, dreapta).

Ea a devenit apoi preşedinta Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, patronate).

Ea călătorea la bordul trenului Iryo, lovit din spate de către un tren Renfe, şi se ducea la Sevilla pentru a participa la un eveniment al patronatelor.

Liderul PP Alberto Núñez Feijóo şi-a exprimat "imensa tristeţe" la anunţarea decesului lui Fátima Báñez.

„Era o femeie neobosită, o prietenă fidelă, mereu angajată să îmbunătăţească viaţa spaniolilor", declară el pe X. Întregul PP îi plânge dispariţia alături de soţul său, copiii săi şi toţi cei care o iubeau. Îi vom onora memoria şi pe cea a tuturor victimelor", conchide liderul PP.