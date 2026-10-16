Wall Street Journal a scris că diplomata a sugerat că Statele Unite au contribuit la căderea Guvernului Bolojan. Iar Paolo Zampolli a fost acuzat că ar fi vorbit cu oficiali străini despre subiecte fără legătură cu diplomația. În vară, când a fost în București, Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan:

- Mă sună cineva. Domnule președinte!

- Bună ziua!

- Ce faceți? Domnule președinte, v-am sunat pentru că sunt la inaugurarea parcului și președintele Trump mi-a cerut să vă transmit personal mulțumiri dumneavoastră și românilor. Proiectul este minunat! Știu că sunteți plecat, dar vă mulțumesc!

Paolo Zampolli este emisar special al SUA pentru parteneriate globale în administrația Trump. A fost în România în luna august, când a mers alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe șantierul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane, care va purta numele lui Donald Trump. Atunci, Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan, care nu i-a răspuns pe loc, dar a revenit cu un apel:

- Sunt la Ambasada României din Chișinău, mă pregătesc să mă întâlnesc cu președintele Moldovei. Deci ați văzut parcul?

- Da, de fapt sunt aici împreună cu toată lumea. Mulțumesc mult pentru timp, domnule președinte.

Acum, Paolo Zampolli a fost înlăturat din administrația americană după ce publicația Politico a dezvăluit un schimb tensionat de e-mailuri între el și Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat Marco Rubio. Cei doi s-au certat în privința atribuțiilor lui Zampolli, care ar fi depășit limitele funcției sale și ar fi discutat cu oficiali străini inclusiv subiecte care nu aveau legătură cu diplomația.

Într-o postare pe X, Paolo Zampolli a transmis că a fost o onoare să facă parte din administrația americană și că îi este recunoscător președintelui Donald Trump pentru oportunitatea oferită. Nu doar acum, ci și în trecut, când l-a încurajat să renunțe la industria modei și să intre în afacerile imobiliare.

Paolo Zampolli nu este singurul apropiat al lui Donald Trump care a fost îndepărtat recent din administrația americană. Kimberly Guilfoyle, fosta parteneră a lui Donald Trump Jr. și ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, a fost nevoită să demisioneze la cererea Casei Albe.

Adrian Cioroianu, istoric: „Ea ar fi cerut astfel de sponsorizări din partea unor oameni care fie au dat-o în vileag, fie s-au plâns, și asta a pus într-o oarecare dificultate administrația Trump, aflată acum într-un soi de bătălie pe ultima sută de metri. Sunt lucruri care ne afectează și pe noi, dincolo de administrația americană, care își reglează conturile și care, bănuiesc eu... Categoric, administrația americană încearcă să scape de astfel de persoane care atrăgeau titluri negative din presă.”

Kimberly Guilfoyle a fost implicată într-un scandal și în România, după ce publicația Wall Street Journal a dezvăluit că diplomata a sugerat, în timpul unei cine la Atena, că Statele Unite au contribuit la căderea Guvernului Bolojan și că ar putea provoca schimbări de guvern și în alte țări. Ulterior, aceasta s-ar fi întâlnit la București cu reprezentanți ai PSD, inclusiv Sorin Grindeanu.