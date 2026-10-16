Într-o lungă postare pe rețeaua sa de comunicare, Trump a scris că transmisia publică ar arăta cum tratează America „asemenea gunoaie”.

Dar „mulți oameni buni și bineintenționați ar alege să nu îl vadă murind pe cel condamnat”, a adăugat președintele.

Decizia anulează inițiativa anunțată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care voia ca execuția prin împușcare, programată pentru 3 decembrie, să poată fi urmărită public.

Asta, însă, a atras obiecții atât din partea democraților, cât și a republicanilor, inclusiv a vicepreședintelui JD Vance, precum și dezaprobare din partea liderilor religioși.

A fost criticat inclusiv faptul că execuția ar putea fi văzută și de copii pe internet – acum sau mai târziu. Execuția este în continuare programată, dar nu va fi transmisă.