„Zelenski nu este o persoană cu care să putem colabora”, a afirmat Trump, susținând că președintele ucrainean nu dorește să contribuie la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

„El spune că vrea să ajungă la o înțelegere, dar nu o face. Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Ei au distrus țara aceea”, a spus președintele SUA, criticând administrațiile Obama și Biden pentru modul în care au gestionat războiul, inclusiv anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Comentariile lui Trump au venit ca răspuns la o întrebare referitoare la faptul dacă Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești. Mai devreme în cursul zilei de 15 octombrie, Zelenski a ridicat restricțiile privind atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, după ce Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei în ultimele zile.

Trump s-a supărat pe atacurile Ucrainei asupra Rusiei

Cele mai recente declarații ale lui Trump vin pe fondul tensiunilor tot mai intense dintre cei doi lideri.

Relațiile dintre Ucraina și SUA au atins un punct critic după ce Trump a dat vina pe atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești pentru creșterea prețurilor globale la combustibil — o afirmație contestată de experți — iar echipa sa a amenințat că va întrerupe sprijinul în materie de informații și livrările de arme, dacă Kievul nu încetează atacurile.

Washingtonul a dezvăluit apoi, în mod neașteptat, un acord care permite Moscovei să exporte motorină către SUA și alte piețe, în ciuda sancțiunilor impuse ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Câteva zile mai târziu, pe 11 octombrie, Trump a anunțat unilateral un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, luând prin surprindere oficialii ucraineni.

Chiar dacă Kievul a susținut armistițiul și a declarat că și-a suspendat atacurile împotriva rafinăriilor rusești de la momentul anunțului, Moscova a continuat să atace rețeaua electrică ucraineană, fără a fi criticată de Trump.

„Cred că consilierii lui Trump greșesc. Nu știu cine îl împinge pe o cale greșită”, a spus Zelenski.

Când a fost întrebat dacă se simte trădat de Trump, liderul ucrainean a răspuns: „Sincer, da... dar este puțin mai complicat decât simplele mele emoții sau sentimente.”

Președintele Ucrainei nu a răspuns încă la ultimele comentarii ale lui Trump, mai scrie sursa citată.

Această nouă ruptură survine după luni întregi de încercări repetate și eșuate de a negocia un acord de pace între Rusia și Ucraina. Pe fondul unei noi întreruperi a negocierilor, Rusia continuă să lovească cu putere infrastructura energetică ucraineană în perspectiva lunilor de iarnă care urmează.