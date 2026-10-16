Paolo Zampolli, un oficial controversat al Departamentului de Stat, numit pe criterii politice şi implicat într-un conflict purtat prin e-mail cu adjunctul secretarului de stat, a fost demis din funcţia de emisar special la doar câteva ore după ce POLITICO a publicat un articol în care relata disputa, scrie News.ro.

În România, Zampolli este cel care, în timpul unei conferinţe de presă alături de primarul Sectorului 4, pe tema parcului „Donald Trump”, l-a sunat în direct pe preşedintele Nicuşor Dan, cu care a avut o scurtă conversaţie.

Un oficial american a confirmat joi că Paolo Zampolli a fost demis, precizând că mandatul său „în calitate de emisar a fost încheiat şi acesta nu mai este angajat al guvernului”, relatează Politico.

Solicitat să comenteze demiterea, Zampolli a declarat într-un comunicat: „Să lucrez pentru [preşedintele Donald Trump] şi să servesc Statele Unite a fost cea mai mare onoare a vieţii mele. Le sunt profund recunoscător preşedintelui Trump, secretarului de stat Rubio şi întregii echipe”.

„Acum este timpul pentru un nou capitol – să mă întorc în afaceri, să construiesc relaţii şi să închei acorduri”, a adăugat el.

Zampolli a afirmat că Trump i-ar fi spus: „De ce vrei să lucrezi în guvern, când poţi încheia toate aceste afaceri?”.

Zampolli era agent de modele și i-a prezentat-o pe Melania lui Donald Trump în anii 90

Într-un scurt interviu telefonic, el a declarat că nu a fost „absolut deloc surprins” că a fost demis după publicarea articolului.

Zampolli, un prieten personal al lui Trump, a fost demis la câteva ore după ce POLITICO a publicat joi un articol despre conflictul care a durat luni de zile şi care s-a desfășurat pe e-mail cu adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau.

Cei doi oficiali s-au confruntat în privinţa atribuţiilor şi a ierarhiei decizionale, Landau încercând să îl determine pe Zampolli să se concentreze asupra rolului său de emisar cultural.

Disputa a atras atenţia nu doar prin atacurile personale şi acuzaţiile de defăimare, ci şi prin faptul că peste o duzină de oficiali guvernamentali au fost incluşi în unele dintre schimburile de e-mailuri, printre aceştia numărându-se Dan Scavino, directorul responsabil de numirile prezidenţiale.

Zampolli a acordat POLITICO două interviuri ample, în care l-a criticat dur pe Landau, afirmând că acesta l-a atacat ”încă din prima zi” şi că „a încercat să distrugă” tot ce a făcut.

În anii 1990, Zampolli a lucrat ca agent de modele, perioadă în care a reprezentat-o pe Melania Trump şi i-a făcut cunoştinţă cu Donald Trump.

Zampolli a fost numit în consiliul de administraţie al Kennedy Center în timpul primului mandat prezidenţial al lui Trump, iar în cea de-a doua administraţie, preşedintele l-a desemnat reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale.

În această funcţie, Zampolli trebuia să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale internaţionale şi să dezvolte parteneriate culturale în întreaga lume.

Însă, potrivit unor e-mailuri obţinute de POLITICO, Zampolli şi-a depăşit cu mult atribuţiile, întâlnindu-se cu oficiali străini pentru a discuta subiecte care nu aveau legătură cu domeniul cultural.

Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan să-i spună că Trump îi mulțumește pentru parcul din Sectorul 4

La sfârşitul lunii august, Paolo Zampolli, la acel moment Emisar Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Globale, l-a sunat pe preşedintele Nicuşor Dan, în timpul conferinţei de prezentare a Parcului Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. El a spus că preşedintele Donald Trump i-a transmis mulţumiri pentru proiectul parcului care îi va purta numele.

Paolo Zampolli a declarat în timpul conferinţei că încearcă să sune un prieten, dar este foarte ocupat.

La scurt timp, a fost sunat înapoi de preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Republica Moldova.

Trimisul Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Globale i-a spus lui Nicuşor Dan că se află în Parcul Tudor Arghezi, la inaugurarea proiectului Parcului Prieteniei Româno-Americane Donald Trump.

Paolo Zampolli i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că preşedintele SUA, Donald Trump, i-a spus să îi mulţumească personal pentru acest proiect care este frumos.

"Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc", i-a spus Paolo Zampolli preşedintelui, la telefon.

Nicuşor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României din Chişinău şi l-a întrebat dacă a văzut parcul.

"Când revenim la România, vom merge împreună (la parc, nr) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York", a mai spus reprezentantul SUA, Nicuşor Dan răspunzând că aşteaptă să se întâlnească în SUA.