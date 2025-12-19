Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein. „Fiecare victimă este protejată"

19-12-2025 | 17:51
Jeffrey Epstein, un milionar acuzat de trafic de minore, s-a sinucis
Administraţia preşedintelui american Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri "câteva sute de mii de documente" despre infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Mihaela Ivăncică

Alte documente vor fi publicate în săptămânile următoare, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, informează AFP.

Vineri este termenul limită prevăzut de lege pentru publicarea, de către administraţia Trump, a întregului set de documente aflate în posesia sa în acest caz care tulbură Statele Unite de mai mulţi ani.

Detalii despre documente

"Mă aştept ca astăzi să publicăm câteva sute de mii de documente", a declarat la Fox News numărul doi din Departamentul de Justiţie, Todd Blanche, precizând că aceste documente vor fi "în forme foarte diverse".

El a lăsat totuşi să se înţeleagă că nu ar fi vorba despre întreaga documentaţie, "mai multe sute de mii" de alte documente urmând să fie făcute publice "în cursul săptămânilor următoare".

Blanche a justificat acest termen prin necesitatea ca guvernul să se asigure că "fiecare victimă este pe deplin protejată".

Observatorii se aşteaptă ca documentele să fie parţial cenzurate, Departamentul de Justiţie având întreaga libertate de a nu publica nume sau informaţii sensibile.

"Examinăm fiecare document pe care urmează să îl facem public, asigurându-ne că fiecare victimă - numele ei, identitatea ei, povestea ei - este complet protejată", a insistat Blanche.

"Până în prezent nu este prevăzută nicio nouă inculpare, dar ancheta continuă", a afirmat, de asemenea, acest fost avocat personal al lui Donald Trump.

Moartea lui Jeffrey Epstein

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalităţi de prim rang.

Donald Trump promisese în timpul campaniei electorale din 2024 dezvăluiri şocante despre "dosarul Epstein", dar, de mai multe luni, preşedintele republican îi îndeamnă pe susţinătorii săi să treacă peste acest subiect, calificând cazul drept o "farsă" amplificată de opoziţia democrată.

După ce s-a opus mult timp, preşedintele Trump a trebuit totuşi să se decidă în noiembrie să promulge legea care obligă executivul său să facă publice documentele din acest caz.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, Jeffrey Epstein, documente,

Dată publicare: 19-12-2025 17:51

