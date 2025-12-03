Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

03-12-2025 | 22:43
casa epstein
Comisia Camerei Reprezentanților pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală SUA

Membri democrați ai Congresului SUA au publicat fotografii și înregistrări video de pe insula și din reședința lui Jeffrey Epstein, aflate în centrul acuzațiilor de exploatare sexuală.

Aura Trif

Congresmenii declară într-un comunicat că au primit aceste documente în urma unei cereri adresate în 18 noiembrie serviciilor judiciare ale Insulelor Virgine americane, teritoriu al SUA în Caraibe, unde Jeffrey Epstein deţinea două insule. Una dintre ele - Little St.James - era utilizată ca una dintre principalele sale reşedinţe şi era locul, potrivit acuzării, unde el ar fi agresat sexual mai multe femei şi fete minore.

Finanţistul fusese găsit mort în 2019 în celula sa, în urma unui suicid, potrivit autorităţilor, înainte de începerea procesului său pentru crime sexuale.

Cele zece fotografii şi patru înregistrări video, calificate drept "inedite", arată în special camere ale vilei în discuţie, o cameră cu echipamente stomatologice şi imagini din exteriorul reşedinţei luxoase.

"Aceste noi imagini oferă un tablou tulburător al lumii lui Jeffrey Epstein şi al insulei sale", declară într-un comunicat alesul democrat Robert Garcia, membru al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanţilor, care anchetează de mai multe luni dosarul şi posibile deficienţe ale autorităţilor.

"Publicăm aceste fotografii şi înregistrări video pentru a garanta transparenţa publică în ancheta noastră şi pentru a ajuta la alcătuirea tabloului complet al crimelor oribile ale lui Epstein", a adăugat el, cerându-i preşedintelui Trump "să facă publice cât mai curând toate documentele" despre finanţistul newyorkez.

Congresmenii democraţi afirmă de asemenea că au primit documente de la J.P.Morgan şi Deutsche Bank - două bănci care avuseseră de a face cu Jeffrey Epstein - şi intenţionează să le facă publice "în zilele următoare" după examinarea lor. 

Presiune pe administrația Trump

Publicarea acestor noi imagini intervine într-un moment în care administraţia Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele aflate în posesia despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens.

Ministerul Justiţiei are termen până la 19 decembrie pentru a face aceasta, iar trei congresmeni democraţi şi doi republicani i-au scris miercuri ministrului Pam Bondi pentru a-i cere o întâlnire cu scopul de a discuta despre "obstacolele de procedură care s-ar putea interfera" cu publicarea documentelor. Un mijloc de a exercita presiune publică asupra ministrului pentru a se asigura că data limită va fi respectată.

După ce a promis în timpul campaniei sale din 2024 dezvăluiri zguduitoare, Donald Trump cere susţinătorilor săi de mai multe luni să întoarcă pagina, calificând dosarul drept "farsă" amplificată de opoziţia democrată.

