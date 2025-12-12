Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Stiri externe
12-12-2025 | 20:05
Dosarul Epstein
House Oversight Committee

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Printre cele 19 imagini publicate de către democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor iese în evidenţă una în care Trump pozează alături de şase femei.

Într-o altă fotografie actualul preşedinte este văzut vorbind cu o femeie lângă Epstein şi mai există o imagine în care Trump, purtând lejer cravata sa roşie, este aşezat lângă o altă femeie. Chipurile tuturor femeilor din aceste fotografii sunt blurate, pentru a le proteja identitatea. Nu este clar când şi unde au fost făcute fotografiile, dacă sunt de la reşedinţa lui Epstein sau din alt loc.

Alte personalități în imagini

În altele dintre aceste fotografii mai apar fostul preşedinte democrat Bill Clinton şi miliardarul Bill Gates alături de prinţul Andrew, care a fost deposedat de titlul său regal de către fratele său, regele Charles al III-lea al Regatului Unit, după ce a ieşit la suprafaţă implicarea lui în cazul Epstein.

De asemenea, Steve Bannon, fost consilier al lui Trump la Casa Albă şi una dintre cele mai influente figuri în rândul conservatorilor americani, precum şi omul de afaceri Richard Branson apar în unele dintre fotografii.

Citește și
casa epstein
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

Mai iese în evidenţă o fotografie cu un bol de prezervative de vânzare la preţul de 4,5 dolari bucata, inscripţionate cu chipul lui Trump alături de mesajul "Sunt imens", plus imagini cu jucării sexuale.

Potrivit democraţilor din respectiva comisie a Congresului, aceste fotografii reprezintă doar o mostră din cele circa 95.000 de imagini din dosarul Epstein. Congresul american a adoptat pe 18 noiembrie o lege care permite publicarea tuturor documentelor neclasificate legate de acest caz. Această lege, promulgată de Trump, acordă Departamentului Justiţiei cel mult 30 de zile pentru a publica respectivele documente care au legătură cu Epstein şi cu Ghislaine Maxwell, acuzată de complicitate cu pedofilul.

Cazul Epstein

Miliardarul Jeffrey Epstein a fost iniţial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism, în acest caz cu ramificaţii politice. Dar el s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Vechile legături amicale dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar preşedintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.

Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida şi New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept "un tip grozav". "Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac şi mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere", declara Trump atunci pentru New York Magazine.

El a mai susţinut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare şi că habar nu avea de practicile acestuia.

În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoştinţe, rude, victime şi complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump şi fostul preşedinte democrat Bill Clinton, fără a menţiona însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, Jeffrey Epstein,

Dată publicare: 12-12-2025 19:43

Citește și...
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare
Stiri externe
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare

Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP. 

Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA
Stiri externe
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

Membri democrați ai Congresului SUA au publicat fotografii și înregistrări video de pe insula și din reședința lui Jeffrey Epstein, aflate în centrul acuzațiilor de exploatare sexuală.

Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe
Stiri externe
Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein
Stiri externe
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.

Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american
Stiri externe
Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american

Laburistul Tony Blair, fost prim-ministru britanic între anii 1997-2007, l-a primit în timpul mandatului său pe magnatul american şi agresorul sexual Jeffrey Epstein la reşedinţa sa oficială de pe Downing Street nr. 10, a dezvăluit BBC sâmbătă. 

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

