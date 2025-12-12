Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

Printre cele 19 imagini publicate de către democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor iese în evidenţă una în care Trump pozează alături de şase femei.

Într-o altă fotografie actualul preşedinte este văzut vorbind cu o femeie lângă Epstein şi mai există o imagine în care Trump, purtând lejer cravata sa roşie, este aşezat lângă o altă femeie. Chipurile tuturor femeilor din aceste fotografii sunt blurate, pentru a le proteja identitatea. Nu este clar când şi unde au fost făcute fotografiile, dacă sunt de la reşedinţa lui Epstein sau din alt loc.

Alte personalități în imagini

În altele dintre aceste fotografii mai apar fostul preşedinte democrat Bill Clinton şi miliardarul Bill Gates alături de prinţul Andrew, care a fost deposedat de titlul său regal de către fratele său, regele Charles al III-lea al Regatului Unit, după ce a ieşit la suprafaţă implicarea lui în cazul Epstein.

De asemenea, Steve Bannon, fost consilier al lui Trump la Casa Albă şi una dintre cele mai influente figuri în rândul conservatorilor americani, precum şi omul de afaceri Richard Branson apar în unele dintre fotografii.

Mai iese în evidenţă o fotografie cu un bol de prezervative de vânzare la preţul de 4,5 dolari bucata, inscripţionate cu chipul lui Trump alături de mesajul "Sunt imens", plus imagini cu jucării sexuale.

Potrivit democraţilor din respectiva comisie a Congresului, aceste fotografii reprezintă doar o mostră din cele circa 95.000 de imagini din dosarul Epstein. Congresul american a adoptat pe 18 noiembrie o lege care permite publicarea tuturor documentelor neclasificate legate de acest caz. Această lege, promulgată de Trump, acordă Departamentului Justiţiei cel mult 30 de zile pentru a publica respectivele documente care au legătură cu Epstein şi cu Ghislaine Maxwell, acuzată de complicitate cu pedofilul.

Cazul Epstein

Miliardarul Jeffrey Epstein a fost iniţial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism, în acest caz cu ramificaţii politice. Dar el s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Vechile legături amicale dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar preşedintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.

Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida şi New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept "un tip grozav". "Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac şi mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere", declara Trump atunci pentru New York Magazine.

El a mai susţinut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare şi că habar nu avea de practicile acestuia.

În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoştinţe, rude, victime şi complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump şi fostul preşedinte democrat Bill Clinton, fără a menţiona însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













