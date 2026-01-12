Roboții umanoizi, tema principală la CES în Las Vegas. Care a fost cea mai interesantă tehnologie prezentată

iLikeIT
12-01-2026 | 10:12
×
Codul embed a fost copiat

Tema acestui CES din Las Vegas a fost roboții umanoizi și încă un termen de marketing care va fi exploatat anul acesta este „AI Fizics”.  

autor
Marian Andrei

Adică ceva ce are o întruchipare, nu este doar pe un calculator și sunt destul de mulți roboți pe care Marian Andrei i-a filmat la CES.

Marian Andrei: „Dintre tehnologiile cele mai interesante pe care le-am văzut acolo, este un produs care se poate purta pe spate și care te ajută să ridici greutăți destul de mari. Sunt și niște clești care se prind în palmă și în momentul în care faci ridicarea, senzorii de pe schelet detectează și atunci forțează cumva îndreptarea corpului și este destul de ușor să ridici ceva care are 30 de kilograme și puteam să fac la infinit repetări pentru că nu aș fi obosit.

Aceeași companie face și un altfel de robot pentru picioare și, spuneau ei, că este foarte util pentru persoanele care urcă mai des pe munte și care nu vor să obosească la fel de ușor. Atunci când urci scările, practic acest mecanism detectează fiecare pas pe care urmează să îl faci și îți ridică automat piciorul și îl și împinge în momentul în care vrei să treci de pe o treaptă pe alta.”

Vedeți mai multe în video.

Citește și
roboti
Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

Sursa: Pro TV

Etichete: roboti, CES, las vegas,

Dată publicare: 12-01-2026 10:07

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
CES Las Vegas: roboți care urcă scările, strâng obiecte și spală treptele, noile vedete ale tehnologiei pentru casă
iLikeIT
CES Las Vegas: roboți care urcă scările, strâng obiecte și spală treptele, noile vedete ale tehnologiei pentru casă

La târgul de tehnologie din Las Vegas au fost prezentate noi generații ale roboților care ne pot ajuta prin casă.

Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările
iLikeIT
Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

La târgul de tehnologie din Las Vegas au fost prezentate noi generații ale roboților care ne pot ajuta prin casă. Roboții care fac curățenie știu acum să urce scările ori să adune obiecte aruncate la întâmplare.

Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie
iLikeIT
Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie

CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. De la roboți, care ne pot face treaba prin casă, la televizoare cu imagine mai clară ca niciodată ori telefoane care se transformă în tablete.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59