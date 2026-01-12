Roboții umanoizi, tema principală la CES în Las Vegas. Care a fost cea mai interesantă tehnologie prezentată

Adică ceva ce are o întruchipare, nu este doar pe un calculator și sunt destul de mulți roboți pe care Marian Andrei i-a filmat la CES.

Marian Andrei: „Dintre tehnologiile cele mai interesante pe care le-am văzut acolo, este un produs care se poate purta pe spate și care te ajută să ridici greutăți destul de mari. Sunt și niște clești care se prind în palmă și în momentul în care faci ridicarea, senzorii de pe schelet detectează și atunci forțează cumva îndreptarea corpului și este destul de ușor să ridici ceva care are 30 de kilograme și puteam să fac la infinit repetări pentru că nu aș fi obosit.

Aceeași companie face și un altfel de robot pentru picioare și, spuneau ei, că este foarte util pentru persoanele care urcă mai des pe munte și care nu vor să obosească la fel de ușor. Atunci când urci scările, practic acest mecanism detectează fiecare pas pe care urmează să îl faci și îți ridică automat piciorul și îl și împinge în momentul în care vrei să treci de pe o treaptă pe alta.”

Vedeți mai multe în video.

