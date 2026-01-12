Rusia înăsprește controlul asupra avortului pentru a crește natalitatea. „Dacă bărbatul decide, femeia va naște”

Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mult mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avort și promovând sarcina ca normă socială, nu ca alegere personală.

Femeile care solicită avorturi se confruntă acum cu clinici care afișează păpuși „embrion” anatomic incorecte, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei.

Publicația rusă independentă 7×7 a vorbit cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, notează Meduza care rezumă investigația lor.

Preoți în clinici și rugăciuni pentru evitarea „păcatului”

Rusia duce o campanie reînnoită — și din ce în ce mai fățișă — de presiune reproductivă asupra femeilor, spune Irina Fainman, activistă și fondatoare a Fondului de Stocare a Contracepției de Urgență. Sub pretextul creșterii natalității, autoritățile au petrecut ultimul an încercând să descurajeze femeile să facă avorturi, reducând constant accesul la proceduri sigure.

Măsuri care altădată erau aplicate discret sunt acum recunoscute deschis. În noiembrie, de exemplu, mitropolitul ortodox rus din Saratov a emis o directivă prin care a repartizat câte un preot fiecărei clinici de sănătate a femeilor din oraș. Sarcina lor: să descurajeze avorturile, prezentând procedura drept un păcat. „În trecut, oficialii evitau să atragă atenția asupra preoților care lucrau cu clinicile de sănătate a femeilor”, spune Fainman. „Acum vorbesc despre asta deschis.”

Campanii similare, conduse de Biserică, au apărut și în alte regiuni. În regiunea Vologda, centrul perinatal local organizează, din decembrie, slujbe de rugăciune săptămânale în fața unei icoane cunoscute drept „Ajutătoarea la naștere”.

Femeile care solicită avorturi în aceste clinici sunt trimise și la consiliere pre-avort. Una dintre consiliere, psihologul Olga Nazarenko din Celiabinsk, a declarat pentru publicația locală 74.ru că le prezintă femeilor o mică figurină pe care o compară cu un „embrion” — o păpușă anatomic incorectă, care seamănă cu un făt ajuns la maturizare.

Apoi le întreabă dacă sunt dispuse să respingă copilul care „bate la ușa lor”. Când femeile vin la ședințe împreună cu partenerii lor, Nazarenko le spune bărbaților că ei sunt „temelia” gospodăriei — și că „dacă bărbatul decide că trebuie să aibă copilul, femeia va naște”.

Maria Karnovich-Valua, activistă pentru drepturile femeilor, spune că o astfel de presiune este puțin probabil să reducă numărul avorturilor, dar este foarte probabil să traumatizeze femeile. Avorturile, susține ea, vor continua, deoarece femeile vor continua să ceară acces la ele. Atât Karnovich-Valua, cât și Fainman afirmă că măsurile anti-avort ale statului nu au reușit să crească natalitatea: majoritatea femeilor care solicită avorturi au deja copii și este puțin probabil să se răzgândească.

Femeile rămân fără alternative

Ministerul rus al Sănătății a prezentat consilierea pre-avort drept un succes, susținând că în 2024 psihologii au convins încă 25% dintre femeile care solicitau avorturi să renunțe la planurile lor. Fainman îndeamnă la scepticism față de astfel de cifre, argumentând că ele reflectă adesea ținte instituționale, nu realitatea. Oficialii regionali și medicii aflați sub presiunea îndeplinirii indicatorilor de fertilitate pot manipula statisticile privind avorturile.

Fainman subliniază că faptul că o femeie renunță oficial la o procedură de avort nu înseamnă că sarcina este dusă la termen. Unele călătoresc ulterior la clinici private din alte regiuni, iar altele pierd sarcina.

În același timp, guvernele regionale au adoptat legi care interzic ceea ce numesc „incitarea la avort” — definită ca persuasiune prin sfaturi, oferte, mită sau înșelăciune. Până în noiembrie 2025, astfel de legi erau în vigoare în 24 de regiuni rusești și în orașul Sankt Petersburg, potrivit publicației The Insider.

Criticii spun că regulile interzic practic medicilor să ofere informații medicale complete și împiedică rudele să ofere sfaturi, deoarece oricare dintre acestea ar putea fi interpretate ca încurajare a avortului.

În decembrie, un bărbat din Saransk a devenit prima persoană din Rusia amendată pentru „incitare” în baza noii legi, după ce s-a oferit să plătească un avort când a aflat că partenera sa era însărcinată cu gemeni. Femeia a refuzat și a cerut asistență juridică de la o organizație anti-avort.

„Ce fel de viață vor avea?”

Autoritățile federale au consolidat aceste eforturi prin restricționarea accesului la informație. Din septembrie 2025, agenția rusă de cenzură Roskomnadzor a blocat site-uri acuzate că „promovează refuzul nașterii”. Ca răspuns, Fondul de Stocare a Contracepției de Urgență și-a închis pagina VK și și-a mutat conținutul pe un site găzduit în străinătate. Zece zile mai târziu, Roskomnadzor a blocat și acel site.

Între timp, clinicile private din întreaga țară au început să renunțe „voluntar” la serviciile de avort. Deși această tendință a început în 2024, ea s-a accelerat brusc în 2025.

Clinici din 52 de regiuni au încetat complet sau parțial să mai efectueze avorturi. Iar în 15 regiuni, procedura este disponibilă doar în spitale de stat, unde femeile sunt supuse consilierii și avertizate cu privire la efecte secundare asociate așa-numitului „sindrom post-avort”.

Karnovich-Valua spune că clinicile private se confruntă cu inspecții neîncetate și amenințări implicite cu urmărirea penală, dacă nu renunță la licențele pentru efectuarea procedurii.

În același timp, a crescut așa-numitul „turism pentru avort”, femeile ruse călătorind în regiuni învecinate pentru a obține procedura. Într-un caz, o femeie căreia i s-a refuzat avortul în Vologda a mers la Iaroslavl pentru procedură, cheltuind 50.000 de ruble — peste 600 de dolari — pe deplasare.

A face sarcina la adolescente „la modă”

Ca parte a efortului de creștere a natalității, Kremlinul a mizat puternic pe promovarea sarcinii și prezentarea maternității într-o lumină pozitivă. În 2025, autoritățile au marcat de două ori Ziua Femeilor Însărcinate, declarată sărbătoare națională cu doi ani mai devreme.

În practică, acest lucru a ajuns să includă eleve și studente. În 2025, autoritățile din 21 de regiuni rusești au introdus plăți de sprijin pentru studentele însărcinate, descriind banii drept ajutor pentru „fetele aflate în situații dificile”.

Karnovich-Valua avertizează că sarcina timpurie are consecințe bine documentate. Adolescentele care nasc, spune ea, sunt mai puțin predispuse să finalizeze studii superioare sau să construiască cariere stabile.

Multe rămân fără sprijin din partea tatălui biologic al copilului și sunt nevoite să abandoneze școala pentru a avea grijă de bebeluș, devenind vulnerabile la precaritate economică pe termen lung. În același timp, ea și-a exprimat îndoiala că plățile guvernamentale vor duce la o creștere semnificativă a numărului de nașteri în rândul adolescentelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













