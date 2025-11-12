Documente care susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Jeffrey Epstein, în ciuda negațiilor sale repetate

Stiri externe
12-11-2025 | 20:17
trump si Epstein
Getty

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

autor
Claudia Alionescu

"Trump a spus că el dorea ca eu să renunţ" la cadrul de membru al Mar-a-Lago, reşedinţa din Florida a preşedintelui american, afirmă în acest email Jeffrey Epstein, care precizează că nu a fost niciodată membru al acestui club şi care adaugă: "desigur, el ştia despre fete, dat fiind că a rugat-o pe Ghislaine să înceteze".

Ghislaine Maxwell, complice şi fostă parteneră de viaţă a lui Jeffrey Epstein, ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală.

În ceea ce-l priveşte pe finanţistul new-yorkez, acesta a fost găsit mort în celula sa în 2019 - un suicid, potrivit autorităţilor -, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

Preşedintele american a dezminţit mereu că ştia despre comportamentul infracţional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Citește și
trump-epstein
Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C

Într-un alt email, postat pe reţeaua X de membrii democraţi ai unei influente comisii din Camera Reprezentanţilor, Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trump "a petrecut mai multe ore" cu o victimă a finanţistului la domiciliul acestuia din urmă.

Aceste emailuri, obţinute prin intermediul legatarilor lui Jeffrey Epstein, "ridică grave întrebări referitor la Donald Trump şi la ceea ce ştia el despre infracţiunile oribile ale lui Epstein", afirmă parlamentarii democraţi.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea sa prin sinucidere a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalităţi de prim plan în această afacere.

După ce promisese susţinătorilor săi în timpul campaniei prezidenţiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o "farsă" pusă în scenă de opoziţia democrată.

Figură, la fel ca Jeffrey Epstein, a jet-set-ului new-yorkez (grup social de persoane bogate şi faimoase, care călătoresc mult pentru petrecerea timpului liber) în anii 1990-2000, Donald Trump a fost apropiat de finanţist până la mijlocul anilor 2000.

O scrisoare atribuită miliardarului republican în atenţia lui Jeffrey Epstein pentru aniversarea sa din 2003 a fost dată publicităţii la începutul lui septembrie de către aceiaşi parlamentari democraţi.

Scrisoarea cu tonuri lascive arată o schiţă a unui bust feminin cu declaraţii atribuite pe rând lui Jeffrey Epstein şi lui Donald Trump. Semnătura viitorului preşedinte american figurează în partea de jos a scrisorii, în locul pubisului femeii desenate.

Casa Albă a dezminţit că Donald Trump este autorul acestei scrisori.

Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, Jeffrey Epstein, documente,

Dată publicare: 12-11-2025 20:17

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein
Stiri externe
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.

Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C
Stiri externe
Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C

O statuie care îl înfățișează pe președintele Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a fost reinstalată joi după-amiază, la mai bine de o săptămână după ce fusese îndepărtată de pe National Mall din Washington, D.C.

Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul Windsor înaintea vizitei oficiale. Patru activiști, arestați. FOTO
Stiri externe
Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul Windsor înaintea vizitei oficiale. Patru activiști, arestați. FOTO

Patru activiști au fost arestați marți seara după ce au proiectat imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein pe un turn al Castelului Windsor, unde președintele american urmează să fie primit miercuri în vizită de stat, relatează Le Figaro.

Recomandări
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28