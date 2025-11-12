Documente care susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Jeffrey Epstein, în ciuda negațiilor sale repetate

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

"Trump a spus că el dorea ca eu să renunţ" la cadrul de membru al Mar-a-Lago, reşedinţa din Florida a preşedintelui american, afirmă în acest email Jeffrey Epstein, care precizează că nu a fost niciodată membru al acestui club şi care adaugă: "desigur, el ştia despre fete, dat fiind că a rugat-o pe Ghislaine să înceteze".

Ghislaine Maxwell, complice şi fostă parteneră de viaţă a lui Jeffrey Epstein, ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală.

În ceea ce-l priveşte pe finanţistul new-yorkez, acesta a fost găsit mort în celula sa în 2019 - un suicid, potrivit autorităţilor -, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

Preşedintele american a dezminţit mereu că ştia despre comportamentul infracţional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Într-un alt email, postat pe reţeaua X de membrii democraţi ai unei influente comisii din Camera Reprezentanţilor, Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trump "a petrecut mai multe ore" cu o victimă a finanţistului la domiciliul acestuia din urmă.

Aceste emailuri, obţinute prin intermediul legatarilor lui Jeffrey Epstein, "ridică grave întrebări referitor la Donald Trump şi la ceea ce ştia el despre infracţiunile oribile ale lui Epstein", afirmă parlamentarii democraţi.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea sa prin sinucidere a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalităţi de prim plan în această afacere.

După ce promisese susţinătorilor săi în timpul campaniei prezidenţiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o "farsă" pusă în scenă de opoziţia democrată.

Figură, la fel ca Jeffrey Epstein, a jet-set-ului new-yorkez (grup social de persoane bogate şi faimoase, care călătoresc mult pentru petrecerea timpului liber) în anii 1990-2000, Donald Trump a fost apropiat de finanţist până la mijlocul anilor 2000.

O scrisoare atribuită miliardarului republican în atenţia lui Jeffrey Epstein pentru aniversarea sa din 2003 a fost dată publicităţii la începutul lui septembrie de către aceiaşi parlamentari democraţi.

Scrisoarea cu tonuri lascive arată o schiţă a unui bust feminin cu declaraţii atribuite pe rând lui Jeffrey Epstein şi lui Donald Trump. Semnătura viitorului preşedinte american figurează în partea de jos a scrisorii, în locul pubisului femeii desenate.

Casa Albă a dezminţit că Donald Trump este autorul acestei scrisori.

