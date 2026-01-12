Ședință la Palatul Victoria. Ilie Bolojan discută cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și a companiilor de stat

Stiri Politice
12-01-2026 | 10:19
Ilie Bolojan
Guvernul României

La Palatul Victoria are loc astăzi, începând cu ora 12:00, o ședință de lucru a prim-ministrului Ilie Bolojan cu viceprim-miniștrii. Întâlnirea are ca scop discutarea priorităților guvernamentale pentru perioada următoare.

autor
Adrian Popovici

Printre temele centrale de pe agenda discuțiilor se numără bugetul de stat, reforma administrației publice și strategia pentru companiile de stat. Oficialii urmează să stabilească măsuri concrete pentru eficientizarea funcționării instituțiilor și optimizarea cheltuielilor publice.

La această întâlnire de lucrur ar urma să participe, date fiind funcțiile lor în Guvern: Marian Neacșu (viceprimier), Tánczos Barna (viceprimier), Oana Gheorghiuru (viceprimier), Cătălin Predoiu (viceprimier și ministrul Afacerilor Interne) și Radu Miruță (viceprimier și ministrul Apărării Naționale).

Anul 2025 s-a încheiat fără ca executivul condus de Ilie Bolojan să fie trimis în Parlamentat sau măcar să fi propus o schiță a bugetului pentru 2026.

Tot în 2026, este așteptată reforma administrației locale și centrale, amânată luni întregi, din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare. În acest an, Guvernul ar trebui să facă reforma companiilor de stat. Guvernul urmează să decidă în decursul lunii ianuarie ce companii dintr-un total de 22 vor fi dizolvate, comasate ori restructurate.

Citește și
ilie bolojan
Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, sedinta, ilie bolojan, buget de stat,

Dată publicare: 12-01-2026 10:19

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Stiri Economice
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”
Stiri Politice
Ce a răspuns premierul la întrebarea dacă și-a plătit impozitul pe acest an. ”Ca să vă faceți o imagine”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local.

 

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59