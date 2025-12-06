Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare

Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.

Această decizie neobişnuită de a publica mărturiile culese de un mare juriu, a căror confidenţialitate este în mod normal foarte protejată, se datorează adoptării în noiembrie a unei legi menite să asigure o mai mare transparenţă în cazul Epstein, a explicat judecătorul în decizia sa.

Legea obligă Departamentul Justiţiei să facă publice până la 19 decembrie toate documentele neclasificate pe care le deţine despre Jeffrey Epstein, complicea sa Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de douăzeci de ani de închisoare, şi toate persoanele implicate în procedurile judiciare.

Documentele vizate de publicare

Este vorba, în special, de documentele referitoare la procedurile care au dus la condamnarea sa în 2008 în Florida la puţin peste un an de închisoare pentru recurgerea la prostituate minore şi racolarea sau incitarea la racolare, precum şi la punerea sa sub acuzare la nivel federal în New York pentru acuzaţii mai grave de exploatare sexuală a minorelor. Cererile anterioare ale Departamentului Justiţiei de ridicare a secretului asupra acestor documente au fost respinse.

Preşedintele Donald Trump, într-o nouă încercare de a stinge focul care mocnea în rândul susţinătorilor săi Maga („Make America Great Again”) cu privire la acest dosar, i-a dat instrucţiuni exprese secretarului Justiţiei, Pam Bondi, să solicite publicarea acestora.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii conspiraţioniste potrivit cărora acesta ar fi fost asasinat pentru a muşamaliza un scandal care implica personalităţi de prim rang.

Donald Trump, care timp de luni de zile le-a promis susţinătorilor săi dezvăluiri senzaţionale în acest dosar, se confruntă cu o reacţie negativă, inclusiv din partea propriului tabără, de când guvernul său a anunţat în iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea de documente suplimentare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













