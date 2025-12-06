Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare

Stiri externe
06-12-2025 | 06:53
Jeffrey Epstein
Getty

Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP. 

autor
Mihaela Ivăncică

Această decizie neobişnuită de a publica mărturiile culese de un mare juriu, a căror confidenţialitate este în mod normal foarte protejată, se datorează adoptării în noiembrie a unei legi menite să asigure o mai mare transparenţă în cazul Epstein, a explicat judecătorul în decizia sa.

Legea obligă Departamentul Justiţiei să facă publice până la 19 decembrie toate documentele neclasificate pe care le deţine despre Jeffrey Epstein, complicea sa Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de douăzeci de ani de închisoare, şi toate persoanele implicate în procedurile judiciare.

Documentele vizate de publicare

Este vorba, în special, de documentele referitoare la procedurile care au dus la condamnarea sa în 2008 în Florida la puţin peste un an de închisoare pentru recurgerea la prostituate minore şi racolarea sau incitarea la racolare, precum şi la punerea sa sub acuzare la nivel federal în New York pentru acuzaţii mai grave de exploatare sexuală a minorelor. Cererile anterioare ale Departamentului Justiţiei de ridicare a secretului asupra acestor documente au fost respinse.

Preşedintele Donald Trump, într-o nouă încercare de a stinge focul care mocnea în rândul susţinătorilor săi Maga („Make America Great Again”) cu privire la acest dosar, i-a dat instrucţiuni exprese secretarului Justiţiei, Pam Bondi, să solicite publicarea acestora.

Citește și
trump si Epstein
Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii conspiraţioniste potrivit cărora acesta ar fi fost asasinat pentru a muşamaliza un scandal care implica personalităţi de prim rang.

Donald Trump, care timp de luni de zile le-a promis susţinătorilor săi dezvăluiri senzaţionale în acest dosar, se confruntă cu o reacţie negativă, inclusiv din partea propriului tabără, de când guvernul său a anunţat în iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea de documente suplimentare.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, Jeffrey Epstein,

Dată publicare: 06-12-2025 06:53

Articol recomandat de sport.ro
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Citește și...
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA
Stiri externe
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

Membri democrați ai Congresului SUA au publicat fotografii și înregistrări video de pe insula și din reședința lui Jeffrey Epstein, aflate în centrul acuzațiilor de exploatare sexuală.

Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe
Stiri externe
Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein
Stiri externe
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.

Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american
Stiri externe
Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american

Laburistul Tony Blair, fost prim-ministru britanic între anii 1997-2007, l-a primit în timpul mandatului său pe magnatul american şi agresorul sexual Jeffrey Epstein la reşedinţa sa oficială de pe Downing Street nr. 10, a dezvăluit BBC sâmbătă. 

Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C
Stiri externe
Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C

O statuie care îl înfățișează pe președintele Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a fost reinstalată joi după-amiază, la mai bine de o săptămână după ce fusese îndepărtată de pe National Mall din Washington, D.C.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii

Premierul Ilie Bolojan critică indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București, numindu-le „o batjocură” în lipsa unor rezultate.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Decembrie 2025

46:35

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28