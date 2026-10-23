Yueho Huang își bugetase aproximativ 1.000 de dolari pentru întreaga închiriere, însă, la întoarcerea acasă, a descoperit că firma Avis îl taxase pentru aproape 29.000 de kilometri parcurși, scrie CityNews.

Explicația companiei a fost greu de crezut: sistemul înregistrase 28.933 de kilometri în doar o săptămână. În realitate, familia parcursese aproximativ 1.400 de kilometri, potrivit datelor de localizare de pe telefonul bărbatului.

Pentru a acoperi distanța trecută pe factură, familia ar fi trebuit să conducă fără oprire timp de 168 de ore, cu o viteză medie de aproximativ 172 km/h, fără pauze pentru alimentare, mâncare sau somn.

Deși eroarea părea evidentă, recuperarea banilor s-a dovedit un proces anevoios, care a durat săptămâni și a implicat reclamații, o contestație respinsă și, în cele din urmă, intervenția presei.

Vacanța de familie s-a încheiat cu o factură de aproape 6.000 de dolari

Yueho Huang a zburat din Toronto la Montreal pe 11 septembrie 2026, pentru a ridica mașina închiriată și a porni în vacanță alături de familie.

Traseul a inclus localitatea Mont-Tremblant, din provincia Quebec, și Ottawa, capitala Canadei, situată în Ontario. Conform datelor înregistrate pe telefonul lui Huang, întreaga călătorie a însumat aproximativ 1.400 de kilometri.

Mai mult, o parte considerabilă a vacanței a fost petrecută fără mașină, membrii familiei vizitând orașe și făcând drumeții în cele două provincii.

La întoarcerea acasă, factura de 5.900 de dolari emisă de Avis l-a determinat pe Huang să ceară explicații. Reprezentanții companiei i-au spus că depășise limita de kilometri inclusă în pachetul achitat în avans, înregistrând aproape 29.000 de kilometri în șapte zile.

Bărbatul a contestat imediat suma și a solicitat verificarea datelor. Compania a acceptat inițial să investigheze cazul, însă săptămânile au trecut fără ca familia să primească banii înapoi.

A contestat factura, dar compania a susținut că suma era corectă

După ce nu a obținut un răspuns satisfăcător, Huang a revenit cu o solicitare privind stadiul investigației. În loc să primească o soluție, i s-a cerut să depună din nou reclamația.

Ulterior, bărbatul a apelat la American Express, compania care emisese cardul de credit folosit pentru plată. Însă, atunci când emitentul cardului a cerut explicații, Avis a susținut că suma facturată era corectă.

Astfel, deși distanța înregistrată de sistem părea imposibil de parcurs în condiții normale, familia nu a reușit să obțină rambursarea prin procedurile obișnuite de contestare.

Situația s-a schimbat abia după ce echipa emisiunii Speakers Corner, de la CityNews, a contactat compania de închirieri auto.

În numai o zi, Avis a revenit cu un răspuns prin care a recunoscut că eroarea nu îi aparținea clientului.

„În urma unei verificări amănunțite, am confirmat că o eroare de introducere a datelor a dus la facturarea incorectă a clientului pentru kilometrii suplimentari”, a transmis compania.

Avis și-a prezentat scuzele și a confirmat că a început procedura de rambursare a banilor. De asemenea, firma a precizat că va consolida procedurile interne aplicate de echipele sale pentru a preveni repetarea unor asemenea greșeli.