Kerry Adams spune că lumea ei s-a prăbușit când partenerul cu care avea o relație de lungă durată a decis să pună capăt relației. Cei doi au încercat să păstreze o relație amiabilă până când femeia de 49 de ani din Staffordshire avea să își găsească un nou loc în care să locuiască, relatează Mirror.

Totul s-a schimbat însă brusc după ce, potrivit acesteia, fostul partener a început să se întâlnească cu altcineva. Kerry a decis atunci să se răzbune, alegând o serie de gesturi pe cât de mărunte, pe atât de calculate.

„Am lăsat încălzirea pornită toată ziua, în fiecare zi, și toată noaptea, setată la 28 de grade, pentru că știam că nu voi contribui la următoarea factură. Era ca și cum aș fi fost în Ibiza, dar merita”, a povestit femeia.

Cu altă ocazie, fostul partener a rugat-o să îi pună lenjeria intimă murdară în următoarea mașină de spălat. În schimb, Kerry spune că a aruncat la gunoi boxerii Calvin Klein și Armani ai acestuia.

A demontat mânerele dulapurilor

În ultima lună în care a locuit împreună cu fostul partener, Kerry a pus la cale ceea ce consideră a fi cea mai „meschină” răzbunare dintre toate. Cei doi stabiliseră că ea putea lua cu ea orice obiect pentru care plătise, așa că femeia a luat decizia de a demonta toate mânerele dulapurilor din bucătărie.

„M-a rugat să i le vând înapoi, dar i-am spus: «Mi-ai spus să iau orice am plătit eu, iar eu am plătit pentru ele»”, a spus Kerry.

„În mare parte, am făcut toate astea pe moment, pentru că eram supărată. Acum, privind în urmă, mi se pare amuzant, dar cu siguranță nu mi s-a părut deloc amuzant atunci”, a adăugat ea.

Relația lui Kerry s-a încheiat la începutul acestui an, iar câteva luni mai târziu, femeia a decis să povestească pe Instagram despre gesturile sale. Postarea a determinat și alte persoane să își împărtășească propriile povești despre răzbunări după despărțiri.

În ciuda despărțirii dureroase, Kelly spune că aceasta s-a dovedit, în cele din urmă, a fi unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat.

„Acum, îi sunt recunoscătoare, pentru că sunt sincer convinsă că viața mea este mai bună fără el. Am avut cea mai frumoasă vară din ultimii ani. Am început să mă văd din nou cu prietenii și să cunosc oameni noi. Acum doar râd când mă gândesc la toate acestea și am primit foarte multă susținere pe Instagram de când am început să-mi împărtășesc viața acolo. Așa că da, a fost o răzbunare meschină, dar și terapeutică”, a declarat tânăra.