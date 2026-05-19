Ministerul Finanțelor a susținut, în Parlament, un amendament prin care platforma digitală de facturare a ANAF devine opțională pentru mai multe categorii de persoane fizice care obțin venituri pe cont propriu. Măsura vine după protestele reprezentanților industriei creative.

Românii care obțin venituri din drepturi de autor ca traducători, artiști, actori, muzicieni, jurnaliști, creatori de conținut, cercetători, dar și agricultori persoane fizice nu vor fi obligați să folosească sistemul digitalizat de emitere a facturii, e-Factura.

Anunțul vine de la ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Năzare, care a propus în Parlament un amendament prin care utilizarea platformei devine opțională pentru aceste categorii de persoane fizice.

Inițial, măsura era prevăzută ca obligatorie de la 1 iunie, dar după consultări cu reprezentanți ai sectorului creativ, oficialul a decis să fie doar opțională, întrucât nu ar fi "un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget".

Deea Gruber, actriță și inițiatoarea petiției intitulate "Nu transformați creatorii în contabili", spune că măsura, așa cum a fost gândită inițial, ar fi încărcat inutil activitatea celor care lucrează pe bază de drepturi de autor, fără să aducă mai mulți bani la stat. Petiția a strâns aproape 8 mii de semnături.

Deea Gruber, Actriță: ”Este o povară birocratică. Nu văd cum ar combate evaziunea fiscală. Tu, ca actor independent, cum este și cazul meu, ar trebui să achiziționezi un soft de facturare, o semnătură electronică, lucruri pe care nu ni le permitem majoritatea. Majoritatea artiștilor independenți nu au banii necesari ca să primească consultanța necesară”.

Adrian Bența, Specialist Fiscal: ”Se dorește o măsură de combatere a evaziunii fiscale, având toate facturile, pot să le urmărească trasabilitatea bunurilor și servicilor. Ar fi normal ca absolut toate facturile să se regăsească în acest sistem Ro e-Factură, numai că aduce consum de timp suplimentar și eventuale consum de resurse materiale suplimentare, cu achiziția a semănăturii electronice”.

Dacă proiectul va primi votul final în Parlament, sistemul e-Factura va rămâne opțional pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP, adică prin cod numeric personal. Totodată, ar urma să fie exceptate și persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri între guverne.