O temperatură setată corect, aparatele scoase din priză, atunci când nu le folosim și cât mai puține becuri aprinse ne ajută să dăm mai puțini bani de la lună la lună.

Conectate la priză, cafetiera, laptopul și încărcătoarele continuă să consume energie și dacă nu sunt folosite. Consumul fiecărui aparat este redus dar adunat pe parcursul unei luni, însemna energie risipită.

Corespondent PRO TV: „În zilele caniculare, tentația este să setăm aerul condiționat la o temperatură cât mai scăzută. Dar dacă afară sunt 35 de grade, nu înseamnă că trebuie să transformăm locuința într-un frigider. O temperatură setată cu câteva grade mai sus înseamnă, de regulă, și un consum mai mic. Și lumina aprinsă într-o cameră goală înseamnă energie consumată fără niciun folos. Un gest simplu este să stingem becurile atunci când plecăm din încăpere. Iar înlocuirea becurilor clasice cu unele LED poate reduce semnificativ consumul pentru iluminat, mai ales în locuințele în care luminile sunt aprinse multe ore pe zi”.

O soluție simplă este folosirea unui prelungitor cu întrerupător. Seara, înainte de culcare, putem opri alimentarea mai multor aparate dintr-o singură apăsare de buton. Util este și acest dispozitiv inteligent mai exact o priză care arată consumul și care poate fi controlată de la distanță.

Dan Tudose, specialist în Energie: „Putem avea chiar și un triplu ștecher, un prelungitor pe care îl punem la această priză și vedem toți consumatorii pe rând cât consumă. Putem să verificăm consumul, este important pentru noi să știm dispozitivele cât consumă sau să le programăm. Să pornească, de exemplu, aer condiționat ziua, e mai bine decât să pornească noaptea. Să-l programăm pe anumite intervale orare să funcționeze o oră, două, trei. Mașina de spălat, mașina de uscat rufe sau alte dispozitive care are un consum mare de energie.”

Localnic: „Tot ce am în casă sunt chestii cu consum energetic redus. Am becuri led, instalațiile de aer condiționat sunt noi”.

Fiecare poate să contribuie la o reducere a consumului de energie. De pildă cei care administrează Stabilimentul Mița Biciclista au decis să stingă iluminatul arhitectural al fațadei, vor limita folosirea aparatelor de aer condiționat și își vor opri echipamentele peste noapte.