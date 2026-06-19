Din fericire, dacă vă întrebați de ce factura la electricitate este atât de mare, există numeroase sfaturi de economisire a energiei pe care le puteți urma pentru a ține sub control costurile energetice în această vară, scrie Boston Solar.

Setarea temperaturii la un nivel prea scăzut

Este tentant să setați temperatura la cel mai scăzut nivel posibil, mai ales în acele după-amieze toride de vară. Însă probabil că nu veți simți o diferență prea mare între câteva grade, iar setarea temperaturii cu doar puțin mai sus v-ar putea ajuta să reduceți semnificativ costurile cu energia.

De asemenea, producătorii de electrocasnice ne recomandă să reglăm temperatura frigiderului, de exemplu la treptele 3 sau 4, adică în jur de 3-4 grade Celsius și să nu punem niciodată mâncare caldă în interior!

Congelatorul ar trebui fixat la -18 grade Celsius, aerul condiționat cu cel mult 8 grade mai puțin ca afară, mașina de spălat rufe să funcționeze la 30 de grade, iar boilerul să rămână reglat la 50-55 de grade Celsius.

Utilizarea unui termostat neprogramabil

Dacă nu folosești un termostat programabil, ar trebui să o faci. Termostatele inteligente pot fi programate să crească și să scadă automat temperatura la anumite ore ale zilei, pentru a vă ajuta să evitați risipa de energie cu aerul condiționat atunci când nu aveți nevoie de el.

Termostatele inteligente pot fi controlate și de pe un smartphone, astfel încât să puteți opri aparatul de aer condiționat de oriunde, dacă uitați să o faceți înainte de a pleca la serviciu sau de a pleca în vacanță. Unele termostate inteligente vor învăța chiar din comportamentul dumneavoastră și se vor regla automat la setările cele mai eficiente pentru preferințele dumneavoastră de confort.

Bazarea exclusivă pe aerul condiționat

Rețineți că aerul condiționat nu este singura modalitate de a vă menține răcoarea în această vară — puteți folosi, de asemenea, ventilatoarele de tavan sau puteți conecta ventilatoare independente. Ventilatoarele consumă mult mai puțină energie electrică decât aerul condiționat și, deși nu vor schimba efectiv temperatura din locuința dumneavoastră, vă vor ajuta să vă simțiți mai răcorit, reducând nevoia de a folosi aerul condiționat.

Neglijarea întreținerii aparatului de aer condiționat

Când a fost revizuit ultima oară aparatul dvs. de aer condiționat? Dacă a trecut mai mult de un an, este timpul să programați o revizie. Întreținerea corespunzătoare a sistemului de aer condiționat îi va permite să funcționeze la eficiență maximă, ajutându-vă să economisiți bani.

Dacă aparatul dvs. de aer condiționat are mai mult de zece ani, ar fi bine să luați în considerare înlocuirea acestuia cu un model mai nou și mai eficient din punct de vedere energetic. Instalarea unui sistem de răcire de înaltă performanță, cum ar fi o pompă de căldură sau un sistem mini-split, ar putea duce la facturi medii de energie electrică mult mai mici în timpul verii.

Neglijarea izolației și a etanșării

Prin instalarea tipului și cantității potrivite de izolație și prin etanșarea scurgerilor de aer din pod, subsol și pereții exteriori, puteți reduce la minimum pierderile de energie și puteți facilita menținerea în interior a aerului răcit generat de aparatul de aer condiționat. Drept urmare, aparatul de aer condiționat nu va trebui să funcționeze la capacitate maximă pentru a menține casa răcoroasă, ajutându-vă să economisiți la costurile cu energia.

Energia solară vă va ajuta să economisiți energie electrică acum și în viitor

Trecerea la energia solară este cea mai bună modalitate de a vă reduce costurile cu energia electrică acum și de a le menține la un nivel scăzut în viitor, dar reducerea consumului de energie înainte de a trece la energia solară