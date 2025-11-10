Facturile depășesc în timp de 3-4 ori valoarea unei case. Investiția de 30 de lei care ajută să economisești energie

Odată cu venirea sezonului rece, consumul de gaz și electricitate crește, iar facturile sunt tot mai mari. Cele de curent s-au dublat deja pentru mulți consumatori, după ce au fost eliminate plafoanele în vară.

 

Ștefana Todică

Cum să plătim mai puțin la final de lună, aflăm de la Ștefana Todică și invitatul ei de astăzi, Claudiu Butacu, expert în energie de la EfdeN.

Ștefana Todică: Ne uităm prin casă și ne întrebăm de unde să începem, dacă vrem să reducem facturile?

Claudiu Butacu: De la factură. Ne uităm pe tot anul, să vedem când au fost mai mari, când au fost mai mici. Nu era o noutate că vor crește prețurile, așa că ne uităm să vedem ce consumăm mult. Dacă stăm la bloc, s-ar putea să fie mai mare costul cu încălzirea și mai puțin cu electricitatea, ne putem uita la comportamentele pe care le avem pe termen scurt, să ne îmbunătățim factura, adică să ne-o diminuăm. Ne uităm la frigider, la electrocasnice, dacă este curat sau nu.

Ștefana Todică: Contează și ce program folosim la mașina de spălat rufe?

Claudiu Butac: Da. Mulți se uită când dau drumul la un program eco că durează prea mult. Dar folosește temperaturi mai mici, astfel încât e mai puțină energie electrică pentru a încălzi apa și un consum mult mai redus. Inclusiv apa este refolosită, există acum tehnologii pentru mașinile de spălat care folosesc ”al șaselea simț”, calculează greutatea rufelor și au un consum optim”.

În 25 de ani, facturile pentru un apartament de 100.000 de euro ajung să totalizeze 400.000 de euro

Ștefana Todică: Dacă nu știu cât consumă electrocasnicele pe care le am în casă, nu știu unde să mă uit, ce pot să fac?

Claudiu Butac: 30 lei. Investim într-o priză smart, adică putem să măsurăm energia electrică pe care o consumă un dispozitiv. Un lucru foarte interesant la această priză este că o putem muta”.

Claudiu Butac: ”Atunci când cumpărăm o locuință – să spunem că dăm 100.000 de euro pe un apartament – pe 25 de ani plătim undeva la 300 – 400.000 de euro facturile aferente. Și atunci, haideți să diminuăm facturile acestea pe care le plătim lunar”.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

