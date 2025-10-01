Din 2026 am putea avea costuri mai mici la facturile la curent. Capacitatea de stocare a energiei va crește de șapte ori

01-10-2025
Până la finalul anului viitor, capacitatea României de stocare a energiei electrice va crește de șapte ori, ceea ce înseamnă că am putea plăti facturi mai mici la electricitate.

Ștefana Todică

Baterii de mare capacitate vor prelua energia produsă ieftin ziua, în special de panourile fotovoltaice, pentru a fi consumată seara ori dimineața, când oamenii au mai multă nevoie, potrivit autorităților din domeniu.

Acum, o spune chiar ministrul Energiei, în vârfuri de consum plătim printre cele mai mari tarife din Europa și chiar din lume.

ANRE tocmai a aprobat un proiect pentru baterii de 150 MW, putere instalată, în județul Ialomița. Acestea vor fi alimentate din surse regenerabile. Recent, un alt sistem uriaș de baterii, de 200 MW, a fost autorizat pentru a fi amplasat la Cluj.

Astfel de proiecte vor ajuta la creșterea capacității totale de stocare a României.

Dacă anul trecut, în octombrie, aveam doar 82 MW, în prezent am ajuns la 250, iar până la finalul anului vom avea deja 400 MW capacitate instalată. Cu toate proiectele în curs de dezvoltare, inclusiv cu fonduri de la minister ori bani europeni, la finalul lui 2026 ar trebui să avem 2.000 MW, spune ministrul Energiei. Cam câtă energie importăm pe zi.

Stocarea reduce prețurile și dezechilibrele

Bogdan Ivan, ministrul Energiei:Tot ceea ce importăm vom putea să stocăm noi, din ce producem în timpul zilei. În cursul anului viitor ar trebui să se vadă efectul. România plătește unul dintre cele mai mari prețuri din lume, automat și din Europa.”

Prețul energiei poate scădea pentru că bateriile ar urma să fie încărcate în timpul zilei, când e soare și panourile fotovoltaice produc. Atunci, energia e ieftină sau chiar la prețuri negative, pentru că și consumul este mic. Apoi, acea energie poate fi consumată din baterii seara sau dimineața, când cererea crește.

Alexandru Ciocan, cercetător, Energy Policy Group:Am muta vârful de producție către necesarul de consum pe perioada de seară. Cei care operează ca jucători în această piață vor vinde acea energie la prețuri ceva mai mari, dar accesibile pentru consumatori. Prin instalarea capacităților de stocare vom reduce prețul energiei active, dar să fim conștienți: să ne uităm în facturi, să vedem că componenta de energie e undeva la 50% din ceea ce înseamnă factura unui consumator casnic în prezent.”

Corespondent PROTV:O capacitate mai mare de stocare la nivel național ajută nu doar la scăderea prețurilor, ci și la echilibrarea sistemului energetic. În momentele în care producția de energie e mai mare decât consumul, sau invers, apar riscuri de dezechilibre sau chiar pene de curent, cum s-a întâmplat anul acesta, de Paște. Cu ajutorul stocării în baterii, aceste fluctuații ar putea fi mult mai bine controlate.”

