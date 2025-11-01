Cum și-au scăzut facturile la căldură localnicii din vestul țării. „De-atâta vreme am tot așteptat, în sfârșit”

Așezate pe o adevărată comoară, unele localități din vestul țării au început să folosească apa geotermală și la încălzirea caselor. La început, era utilizată doar pentru instituțiile publice.

Totuși, valorificăm prea puțin această bogăție, deși avem o treime din apele termale ale Europei.

În Beiuș - județul Bihor, energia geotermală este folosită de mai bine de un deceniu. Cei care în trecut aveau sobe cu lemne sunt foarte mulțumiți.

Femeie: „E confortul, că n-ai treabă cu curățenia, n-ai treabă cu scos cenușa, n-ai treabă cu întreținut focuri.”

Femeie: „Nu se poate compara. Ușurință și mai comoditate. Și mai ieftin.”

În scurt timp, 90 la sută din oraș va fi încălzit cu apă geotermală - transmit autoritățile.

Kovacs Zoltan, purtătorul de cuvânt al primăriei Beiuș: „Tendința de acoperire este să ajungem la sută la sută acoperire cu alimentare cu apă geotermală.”

Facturile scad semnificativ pentru locuitori

Pentru o casă de 140 de metri pătrați, factura lunară va fi de cel mult 500 de lei, în timp ce la bloc gigacaloria costă doar 268 de lei.

Localnic: „De-atâta vreme am tot așteptat, în sfârșit, uitați că se realizează. Să sperăm că va fi bine.”

După o investiție de 3 milioane de euro, Lovrin - din Timiș - a devenit recent prima localitate rurală unde 250 de locuințe vor fi încălzite cu apă geotermală.

Maria Stoian, localnică: „Costurile erau foarte mari pe lemne și atunci am preferat să intrăm pe căldura geotermală, unde ne aduce costuri mai puține și o încălzire constantă în casă.”

Marius Graur, primarul comunei Lovrin: „Vrem să beneficieze toată lumea, deci fiecare casă să fie încălzită cu apă geotermală.”

Principalele izvoare de apă geotermală sunt în Bihor, în Câmpia de Vest, pe Valea Oltului și în București.

Miron Sferle, expert în energie geotermală: „Ținând cont de lucrările de explorare care s-au făcut, nu cred că depășim 10-15% din potențialul geotermal existent și pus în evidență în țară. S-ar putea crește încălzirea pe geotermal în mai multe localități.”

Cele mai multe exploatări sunt în vestul țării, însă cea mai întinsă este la Otopeni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













