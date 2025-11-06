Facturi la energie reduse de Black Friday 2025. Ofertă specială de Vinerea Neagră pentru consumatorii casnici

06-11-2025
Pe o piață a energiei aflată sub presiunea creșterii constante a prețurilor, de Black Friday 2025 au apărut oferte de tarife reduse la electricitate.

Printre ofertele speciale din ziua de Black Friday 2025 de pe eMAG a apărut și o campanie a E.ON, care anunță tarif redus la electricitate de 0,45 lei/kWh pentru primele șase luni de contract. Oferta face parte din pachetul E.ON Green Home Promo, care furnizează energie provenită exclusiv din surse regenerabile – hidro, eoliene și solare.

O ofertă Black Friday 2025 într-o perioadă tensionată pe piața energiei

După liberalizarea pieței și eliminarea treptată a plafonărilor, românii s-au confruntat cu o creștere a facturilor la electricitate și mii de consumatori au ales să își schimbe furnizorul în căutarea unor tarife mai avantajoase. Potrivit datelor recente, Hidroelectrica a depășit pragul de un milion de clienți casnici, devenind lider de piață, iar fenomenul de migrare continuă.

În acest context, E.ON încearcă să atragă clienții printr-o ofertă temporară cu preț fix pe termen scurt, semnalând dorința marilor furnizori de a-și consolida poziția într-un mediu concurențial tot mai puternic.

Detaliile ofertei E.ON de Black Friday 2025

Tarif fix de 0,45329 lei/kWh pentru prima perioadă contractuală de șase luni (la care se adaugă taxele și tarifele locale);

Reducere de 100 de lei (TVA inclus) aplicată pe prima sau primele facturi;

Factură electronică activă pe toată durata contractului;

Acces la aplicația E.ON Myline pentru administrarea contractului, plăților și transmiterii indexului;

Servicii gratuite de suport și asistență online prin e.ON.ro, call center și eBooking.

Pentru schimbarea furnizorului, sunt necesare doar copia actului de identitate și ultima factură de electricitate. Contractul are o durată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire automată, iar facturile se transmit lunar în format electronic. Oferta se adresează exclusiv clienților casnici.

Semnificația unei oferte de scurtă durată

Pe fondul volatilității pieței, o reducere de Black Friday în sectorul energiei reprezintă un semnal al competiției tot mai intense între furnizori. Totuși, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că aceste tarife avantajoase sunt adesea limitate în timp, iar după expirarea perioadei promoționale, costurile pot reveni la nivelurile pieței libere.

Pentru consumatori, oferta E.ON poate fi o oportunitate de a beneficia de un preț mai mic pe termen scurt, însă alegerea presupune o informare atentă cu privire la condițiile de prelungire și la evoluția ulterioară a tarifelor.

Dată publicare: 06-11-2025 19:29

