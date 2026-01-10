Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.

Președintele ucrainean a făcut referire la Varșovia, Budapesta și București, dar și altele.

El a pledat pentru necesitatea unui „sistem de acțiune comun, un sistem de apărare colectivă – unul care să funcționeze cu adevărat”.

”Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni”, a avertizat el.

”Oreşnik a fost folosită din nou - de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”, a avertizat Zelenski.

El spune că toată lumea trebuie să privească acest lucru în acelaşi mod şi cu aceeaşi seriozitate.

”Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni. Ceea ce este necesar este un sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat. Există un asemenea sistem în prezent?”, a declarat Zeleski, precizând că aceasta este o întrebare deschisă, pentru că în întreaga Europă persistă aceeaşi îndoială, dacă capitala lor este apărată în cazul în care ”lui Putin i-ar veni vreo idee”.

Atacul Rusiei cu o rachetă hipersonică puternică în Ucraina

Rusia a lansat în timpul nopţii de joi spre vineri o rachetă hipersonică puternică asupra unei ţinte din Ucraina, în apropierea frontierei cu Polonia, ţară membră NATO, într-o acţiune pe care aliaţii europeni ai Kievului au descris-o vineri ca o încercare de a-i intimida să nu mai sprijine Ucraina.

A fost doar a doua oară când Rusia a lansat racheta Oreşnik asupra Ucrainei, în cadrul unei nopţi de atacuri aeriene care, potrivit autorităţilor ucrainene, au ucis patru persoane în Kiev, au întrerupt alimentarea cu energie electrică în capitală şi au avariat Ambasada Qatarului din oraş.

Moscova a afirmat că racheta este imposibil de interceptat

Oreşnik, o rachetă balistică cu rază medie de acţiune (IRBM) concepută pentru a-i proiecta puterea în toată Europa şi despre care Moscova afirmă că este imposibil de interceptat, poate transporta focoase nucleare, deşi nu există indicii că ar fi făcut acest lucru.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că se pare că racheta transporta focoase „fictive” inerte.

Analiştii au afirmat că atacul a părut să aibă ca scop intimidarea Ucrainei într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Acesta a avut loc după o săptămână de eşecuri pentru Rusia, inclusiv capturarea de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Moscova a declarat că a lansat racheta Oreşnik ca răspuns la ceea ce numeşte o tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reşedinţele lui Putin, luna trecută, lucru pe care Ucraina îl neagă, iar Statele Unite au declarat că nu s-a întâmplat.

