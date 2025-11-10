Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Cum putem reduce facturile considerabil cu doar câteva modificări simple de comportament au explicat la emisiunea iBani Claudiu Butacu și Dalia Stoian, reprezentanți EFdeN.

Un frigider necurățat, de exemplu, poate consuma chiar și de două ori mai mult.

Dalia Stoian: “Da, frigiderul poate scădea mai multe clase de eficiență energetică dacă nu îl curățăm. Deși noi credem că avem un frigider clasa A, dacă nu îl curățăm se poate duce spre C. Poate să consume și de două ori mai mult decât un frigider care este curățat. Pe lângă asta, și mașina de spălat vase, la fel, și ea trebuie curățată, altfel îi scade performanța energetică. Mașina de spălat rufe, de asemenea, se poate depune calcarul dacă avem o apă dură, deci consumă mai mult”

Important este și locul în care amplasăm frigiderul

Claudiu Butacu: “Sunt oameni care își montează frigiderul, de exemplu,într-o mască de lemn, îl împing la perete și nu are nicio gură de evacuare. Trebuie să aibă pe unde să evacueze aerul cald.Dacă el nu are unde să evacueze căldura, că e lipit de perete, el este mai ineficient. Consum mai multă energie electrică pentru a asigura aceeași temperatură la interior. Îl dăm noi în față, facem un pic de spațiu eventul, facem niște găuri în mobilă (…) există niște perforații în zona de plintă”

Ce alte schimbări ar putea reduce considerabil facturile vedeți în acest episod al emisiunii iBani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













