Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

iBani
10-11-2025 | 09:15
×
Codul embed a fost copiat

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

autor
Ștefana Todică

Cum putem reduce facturile considerabil cu doar câteva modificări simple de comportament au explicat la emisiunea iBani Claudiu Butacu și Dalia Stoian, reprezentanți EFdeN.

Un frigider necurățat, de exemplu, poate consuma chiar și de două ori mai mult.

Dalia Stoian: “Da, frigiderul poate scădea mai multe clase de eficiență energetică dacă nu îl curățăm. Deși noi credem că avem un frigider clasa A, dacă nu îl curățăm se poate duce spre C. Poate să consume și de două ori mai mult decât un frigider care este curățat. Pe lângă asta, și mașina de spălat vase, la fel, și ea trebuie curățată, altfel îi scade performanța energetică. Mașina de spălat rufe, de asemenea, se poate depune calcarul dacă avem o apă dură, deci consumă mai mult”

Important este și locul în care amplasăm frigiderul

Citește și
Blocuri
Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

Claudiu Butacu: “Sunt oameni care își montează frigiderul, de exemplu,într-o mască de lemn, îl împing la perete și nu are nicio gură de evacuare. Trebuie să aibă pe unde să evacueze aerul cald.Dacă el nu are unde să evacueze căldura, că e lipit de perete, el este mai ineficient. Consum mai multă energie electrică pentru a asigura aceeași temperatură la interior. Îl dăm noi în față, facem un pic de spațiu eventul, facem niște găuri în mobilă (…) există niște perforații în zona de plintă”

Ce alte schimbări ar putea reduce considerabil facturile vedeți în acest episod al emisiunii iBani.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, economie, frigider,

Dată publicare: 10-11-2025 08:46

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro
iBani
Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

Un apartament din București, care era 100.000 de euro în urmă cu doi ani, costă acum 134.000 de euro. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni.

Piața imobiliară, în așteptare. Expert în imobiliare: „Se decid mai greu cumpărătorii să facă pasul decisiv”
iBani
Piața imobiliară, în așteptare. Expert în imobiliare: „Se decid mai greu cumpărătorii să facă pasul decisiv”

Piața imobiliară a intrat într-o perioadă de așteptare, după creșterea TVA din vară. Apartamentele și casele se vând ceva mai greu, dar prețurile nu dau înapoi.

Capcana cumpărăturilor în rate de Black Friday. Putem plăti dobânzi de până la 30% dacă nu suntem atenți
iBani
Capcana cumpărăturilor în rate de Black Friday. Putem plăti dobânzi de până la 30% dacă nu suntem atenți

Săptămâna viitoare este Black Friday, ziua în care comercianții anunță cele mai mari reduceri din an. Cum să ne pregătim, astfel încât să nu facem cheltuieli nechibzuite.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului
Stiri Politice
Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28