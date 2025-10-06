Aproape 3,7 milioane de români ar putea plăti facturi mai mici la curent. Variantele propuse de Ministrul Energiei

06-10-2025 | 19:31
Prețul energiei ar putea scădea. Ministerul de resort pregătește un nou mecanism, prin care facturile consumatorilor casnici să fie mai mici, fără a distorsiona piața, și caută o soluție în urma unor negocieri cu producătorii și furnizorii de energie.

Delia Bîrla

Oficialul anunță că tariful ar putea ajunge la aproximativ 1 leu pentru fiecare kilowatt-oră. Prioritate ar putea avea însă, familiile cu venituri mici.

Tariful ar putea varia între 1 leu și 1 leu si 10 bani pentru fiecare kilowatt-oră, adică mai puțin decât plătesc în prezent majoritatea consumatorilor casnici.

Variantele luate în calcul

Ministerul Energiei ia în calcul două variante. În prima, schema s-ar aplica pentru toată populația, iar prețul mai mic va fi valabil pentru fiecare gospodărie.

Prioritare rămân însă familiile cu venituri mici – adică în jur de 3,7 milioane de români care câștigă sub 2.500 – 3.000 de lei pe lună. Ei sunt beneficiarii celei de-a doua variante, care le-ar fi dedicată doar lor.

Bogdan Ivan
Ministrul Energiei vrea un preț de 1 leu/kWh, pentru cei cu venituri mici. „E o problemă”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Nu este vorba de o plafonare pentru că va fi o intervenție brutală în piață. Vorbim de alte mecanisme pe care acum le lucrăm și vom ieși în 2-3 săptămâni cu forma finală pentru a nu distrorsiona piața pentru că statul român are în continuare aproximativ 6 milioane de lei datorie către operatorii de furnizare a energiei electrice în urma schemei de plafonare, compensare activă în ultimii 4 ani de zile.

Printre altele, se caută soluții pentru ca energia activă să fie cumpărată la un preț mai mic. Cum jumătate din costul final al facturii îl reprezintă prețul energiei, dacă acesta scade, atunci și taxele aplicate vor fi mai mici, iar consumatorii vor da mai puțin.

Eugenia Gusilov, Expert energie: Eu consider că este lăudabilă preocuparea Ministerului Energiei pentru a ajuta consumatorul vulnerabil, dar trebuie să avem grijă să nu rereglementăm piața, adică să nu venim iarăși cu plafonare. Așa plafon de 1 leu ai deja, 1 leu pe KWH la Hidroelectrica ofertă comercială disponibilă în piață, ai deja o companie cel puțin care practică acest preț atâta doar că clienții sau potențialii clienți trebuie să și facă pasul de a se muta de la furnizorul cu a cărui politică de preț nu sunt de acord, să se mute către compania care are un preț mai favorabil.

În prezent, românii cu venituri mici primesc un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturii de energie. Din cele 2,1 milioane de gospodării eligibile, doar 600 de mii au depus cereri. Specialiștii spun că oamenii fie nu știu de acest sprijin, fie procedura este prea complicată.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-10-2025 18:46

