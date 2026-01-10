Două mașini au luat foc la Alba Iulia. Unul dintre autoturisme a ars în întregime. Care a fost cauza producerii incendiului

10-01-2026 | 09:20
Două mașini au ars vineri pe o stradă din Alba Iulia. Incendiul a izbucnit la unul dintre autoturisme, după ce șoferul a pornit motorul și a observat că ieșea fum de sub capotă.

Gina Obrejan

În doar câteva minute, focul a cuprins întreaga mașină.

Apoi s-a extins la vehiculul parcat în apropiere.

Autoturismul de la care a pornit incendiul s-a făcut scrum, iar cel de lângă a ars parțial.

Pompierii au stabilit că focul a pornit de la un scurtcircuit.

Dată publicare: 10-01-2026 07:47

