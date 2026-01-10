Incendiu într-un bloc din județul Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate: „Agitație mare, bubuitură și flăcări”

10-01-2026
Zeci de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.

Octavian Moldovan

Trei persoane au fost intoxicate cu fum și au ajuns la spital.

Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit, spun pompierii.

Vecinii au sunat la 112 în jurul orei 19, când au observat cum fumul puternic invada scara blocului cu trei etaje.

Apartamentul situat la etajul al doilea fusese cuprins de flăcări.

Vecin: „Se auzea zgomot tare, ca un bubuit și, din cauza răsunetului pe scări, atunci toată lumea s-a alarmat.”

Vecin: „Agitație mare, bubuitură și flăcări. Era mult fum.”

Vecină: „Ieșea fum pe geam.”

Oamenii au ieșit rapid din locuințe.

Vecină: „Nu am luat nimic, vedeți cum sunt îmbrăcată. Mi-au bătut la ușă: «Hai jos, hai jos!» Gata, am plecat.”

Vecină: „S-a auzit gălăgie și de aceea am ieșit afară. Am luat pisica și am ieșit. Era fum, foarte mult fum. Ne-am speriat foarte tare.”

Alți locatari au fost scoși din imobil de pompieri. Trei dintre ei, doi bărbați de 39 și 40 de ani și o femeie de 37 de ani, au fost intoxicați cu fum și au fost transportați la spital.

Căpitan Adrian Buciu, ISU Sibiu: „Din întregul bloc au fost evacuate 30 de persoane.”

Incendiul a pornit, spun pompierii, de la un scurtcircuit la un prelungitor, care era folosit pentru un șemineu electric și pentru instalația din brad.

Sursa: Pro TV

