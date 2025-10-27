Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Stiri Economice
27-10-2025 | 19:58
Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Constantin Toma

Prețul crescut al kilowatului va fi discutat luna viitoare, chiar și într-o ședință a CSAT.

Ministrul Energiei va trimite Consiliului Suprem de Apărare a Ţării o radiografie a situației actuale la nivel energetic, care va cuprinde scenariile pentru următorii ani.

Bogdan Ivan își dorește ca, prin mandat de la CSAT, atât Ministerul Energiei, cât și alte ministere de resort să poată finaliza mai repede proiectele mari de infrastructură în energie.

Astfel, ar putea fi produsă mai multă energie, care ar deveni mai ieftină.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Astăzi, românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor.

Țara noastră caută soluții pentru a reduce facturile primite de români, asta în condițiile în care de exemplu, Bucureștiul este a noua cea mai scumpă dintre capitalele UE, cu un preț de 27,5 eurocenți pe kWh, peste media europeană de 25,43 eurocenți pe kWh.

Capitala României are însă cel mai ridicat preț al energiei electrice din Europa, raportat la puterea de cumpărare a locuitorilor săi.

În top urmează Praga, Berlin și Varșovia.

Comisarul european pentru energie și locuințe este în vizită la București, unde discută cu 17 miniștri de energie din Europa Centrală și de Sud-Est despre integrarea pieței de energie și diversificarea surselor.

Discuțiile au la bază pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană pentru reducerea prețurilor, care include și o nouă rundă de achiziții comune de gaze pentru țările interesate din regiune.

Doar în 2024, importurile de energie, gaze naturale și hidrocarburi din afara Uniunii Europene au totalizat peste 400 de miliarde de dolari, iar țările membre vor să reducă mult cantitatea și să crească producția internă.

Corespondent Știrile ProTV: „De altfel, ministrul Bogdan Ivan spune că Uniunea Europeană e deschisă să contribuie cu soluții pentru a tăia din prețul energiei electrice. Iar asta s-ar putea face prin reglementări, prin investiții foarte clare atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din Vestul Europei, dar și în materie de noi capacități de producție pe care să le folosim la nivelul României.”

Dan Jorgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe: „Vrem să ajutăm atât cât putem. Am decis să creștem această finanțare, în contextul următorului cadru financiar multianual, de cinci ori, de la mai puțin de șase miliarde de euro, până la aproape 30 de miliarde de euro.”

Prin această vizită, România își asumă rolul de lider în regiune, pentru a forma, împreună cu ceilalți vecini, o strategie comună pe care să o pună pe masă la Bruxelles, pentru a obține finanțare pentru gaz și energie hidro și nucleară.

Sursa: Pro TV

Etichete: energie, romania, facturi, solutii,

Dată publicare: 27-10-2025 19:57

