Pentru viitorii pensionari, acest lucru poate însemna o pensie care înlocuiește o parte mai mică din salariu sau un efort suplimentar al statului pentru a acoperi diferența.

Cum ar putea arăta pensiile de stat în următorii ani a explicat Dorin Alexandru Badea, membru în board-ul CFA România, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Dorin Alexandru Badea: „Este un trend global, populația medie îmbătrânește. Altfel spus, numărul de pensionari crește mai repede, mai mult decât numărul de persoane aflate în muncă, ceea ce înseamnă că suma disponibilă pentru pensii, raportat la nevoie, scade, nu crește. Deci situația se înrăutățește datorită, în primul rând, efectelor demografice”.

Cât va fi gradul de înlocuir a salariului în următorii 10 ani

„Se așteaptă să avem un val mare de pensionări ca urmare a valului demografic din anii 60. În acel moment, presiunea pe sistemul de pensii, pe sistemul public, crește, asta însemnând că scade gradul de înlocuire, cât din salariu urmează să primești ca pensie. Nivelul ăsta, la ora actuală, e undeva la 50% dacă ne raportăm la pensia medie versus salariul mediu. Deci, pur matematic, ori scade gradul de înlocuire de la aproape 50% undeva la nivelul de 40%, ori crește nivelul deficitului sistemului de pensii”, a mai spus economistul.

Exemplul unui salariu de 5.000 de lei

La un salariu mediu de aproximativ 5.000 de lei, ieșirea la pensie ar însemna un venit înjumătățit, adică în jur de 2.500 de lei sau un deficit bugetar și mai mare.

Dorin Alexandru Badea: “La 5.000 lei ar urma să aibă, dacă mergem pe gradul de înlocuire mediu, aproape 2.500 lei pensie. Și în viitor putem fie să vedem o pensie mai mică din perspectiva gradului de înlocuire. Altfel spus, pensia să fie undeva în jur de 2.000 lei, fie să vedem același grad de înlocuire, ceea ce nu e exclus, dat fiind că, din punct de vedere social, ai această presiunea, să asigure oamenilor o anumită, un anumit grad de bunăstare. Dar asta înseamnă un deficit de 500 lei per pensie pe lună, care se adaugă la deficitul deja existent al bugetului de pensii.”