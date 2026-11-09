De cele mai multe ori, a șasea boală este o infecție inofensivă. Cu toate acestea, este important de știut că aceasta se poate asocia uneori cu anumite complicații, în special în cazul copiilor cu sistem imunitar slăbit.

Cauze și factori de risc pentru roseola infantum

De regulă, a șasea boală la copii este cauzată de virusul herpetic uman de tip 6 (HHV-6). Mai rar, roseola infantum poate fi provocată de infecția cu virusul herpetic uman de tip 7 (HHV-7), prezintă Cleveland Clinic.

Virusul se transmite prin contact cu saliva unei persoane infectate și prin picături respiratorii – pe calea aerului (prin strănut, tuse) și prin folosirea la comun a unor obiecte (cum ar fi un pahar sau tacâmuri). Potrivit Mayo Clinic, simptomele apar, în general, după 9-10 zile de la momentul expunerii.

A șasea boală la copii este mai comună primăvara și toamna, însă poate apărea în orice perioadă a anului.

Perioada de contagiozitate debutează odată cu apariția febrei și se încheie la 24 de ore după dispariția acesteia.

A șasea boală afectează cel mai frecvent copiii în primii 2 ani de viață, fiind comună la cei cu vârste cuprinse între 6 luni și 15 luni. În primele luni de viață, bebelușul prezintă imunitate dobândită de la mamă pe parcursul sarcinii, însă în timp, imunitatea scade.

În general, roseola infantum apare o singură dată în timpul vieții, deoarece organismul dezvoltă imunitate pe termen lung. Totuși, infecția poate reapărea în anumite cazuri, cum ar fi în caz de imunosupresie.

Cum se manifestă a șasea boală la copii

Roseola infantum debutează brusc, cu febră ridicată, de regulă peste 39,4°C, care durează 3-5 zile.

După dispariția febrei, apare erupția cutanată specifică, sub forma unor puncte sau pete mici, roz-roșiatice, care se răspândesc pe întregul corp. Acestea sunt mai dificil de observat pe pielea mai închisă la culoare. Inițial, leziunile apar la nivelul pieptului, spatelui și abdomenului, apoi se extind rapid pe gât, față, brațe și picioare.

Potrivit surselor menționate și National Health Service UK, alte caracteristici care te ajută să recunoști erupția cauzată de roseola infantum:

Aceasta poate prezenta atât zone denivelate, cât și zone plate;

Leziunile se estompează sau devin albe dacă sunt apăsate;

Nu se asociază cu disconfort sau mâncărime;

Apare după ce febra a dispărut;

De regulă, dispare în decurs de 2-4 zile.

Rar, erupția poate apărea în absența febrei.

Alte simptome posibile:

Diaree ușoară;

Iritabilitate;

Apetit redus;

Conjunctivită (inflamația membranei care acoperă ochii) și pleoape inflamate;

Vărsături;

Ganglioni limfatici măriți;

Tuse;

Durere în gât;

Rinoree (secreții nazale).

Diagnostic și tratament pentru a șasea boală la copii

De regulă, diagnosticul pentru a șasea boală la copii se stabilește pe baza simptomatologiei și examenului clinic. Deoarece simptomele pot fi ușor confundate cu cele ale altor boli ale copilăriei (cum ar fi pojarul), consultația medicală este esențială pentru un diagnostic diferențial și un plan de îngrijire corect.

Nu există un tratament specific pentru vindecarea roseolei, conform Mayo Clinic. În general, copiii se recuperează în decurs de o săptămână de la debutul febrei.

Totuși, medicul pediatru poate recomanda medicamente pentru reducerea febrei, în dozele potrivite vârstei și greutății copilului. Este esențial de reținut că administrarea oricărui medicament fără a consulta specialistul este contraindicată.

Totodată, îngrijirea copiilor cu a șasea boală presupune:

Odihnă suficientă;

Articole vestimentare lejere – se recomandă evitarea hainelor groase;

Aport ridicat de lichide – un consum suficient de apă este esențial pentru a preveni deshidratarea în contextul febrei ridicate;

Izolare la domiciliu în perioada de contagiozitate – pentru a evita răspândirea bolii.

Roseola infantum nu necesită tratament cu antibiotice, deoarece infecția nu este provocată de o bacterie, ci de un virus. De asemenea, aplicarea de loțiuni pe piele nu este necesară, deoarece erupția nu se asociază cu mâncărimi sau durere.

Pentru copiii imunodeprimați, în cazul cărora infecția poate fi mai severă, conduita terapeutică este diferită. Medicul poate recomanda anumite medicamente antivirale și o monitorizare mai atentă a evoluției bolii.

Complicații provocate de a șasea boală la copii

În majoritatea cazurilor, a șasea boală nu produce complicații, fiind considerată o infecție ușoară.

Totuși, complicațiile pot apărea. 10-15% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 luni prezintă convulsii febrile, care apar, de obicei, în prima zi de febră ridicată.

O convulsie febrilă durează, în general, 2-3 minute și poate fi recunoscută după următoarele manifestări:

Corpul se încordează sau devine rigid;

Copilul prezintă contracții musculare involuntare, mișcări bruște ale membrelor sau tremură incontrolabil;

Leșin sau pierderea cunoștinței;

Pierderea controlului asupra funcțiilor de bază – pot apărea vărsături, incontinență urinară sau fecală, salivație excesivă.

Dacă este prima dată când copilul trece printr-o convulsie febrilă, solicită imediat îngrijiri medicale de urgență apelând la 112. În cazul în care copilul tău a mai avut aceste manifestări în trecut, urmează indicațiile oferite de medicul pediatru pentru gestionarea acestora.

Evaluarea medicală de urgență este necesară și atunci când o criză durează mai mult de 5 minute, chiar dacă cel mic a mai suferit convulsii în trecut.

Complicațile grave sunt rare și afectează în special copiii cu sistemul imunitar compromis (cum sunt cei diagnosticați cu boli oncologice sau cei care au suferit recent un transplant). În aceste cazuri, capacitatea organismului de apărare împotriva agenților patogeni este redusă, iar roseola infantum se poate asocia cu:

Encefalită – inflamația creierului;

Meningită – inflamația membranelor care învelesc creierul și măduva spinării;

Pneumonie – infecția și inflamația plămânilor.

Aceste complicații pot pune viața în pericol, motiv pentru care pacienții imunocompromiși necesită evaluare medicală promptă și spitalizare.

Așadar, a șasea boală este, de regulă, o infecție blândă și ușor de gestionat cu ajutorul recomandărilor specialistului. Totuși, recunoașterea promptă a complicațiilor, apelarea serviciilor de urgență atunci când este cazul și atenția sporită acordată copiilor vulnerabili sunt măsuri esențiale pentru siguranța celor mici.