Majoritatea nu sunt însă expertizate. Cât de sigure sunt blocurile, dar și ce înseamnă o expertiză, a explicat la emisiunea iBani Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri.

Multe dintre blocurile construite înainte de anul 1990, care nu au fost consolidate, sunt vulnerabile în cazul unui cutremur, a explicat Dragoș Marcu:

„Noi, de fapt, proiectăm și construim casele la un nivel de rezistență mult mai mare decât se făcea înainte. Din acest motiv, în conformitate cu normativele pe care le avem noi, foarte multe dintre construcțiile construite înainte de 1990, să spunem, și care nu au beneficiat de măsuri de intervenție ulterioară, în sensul consolidării, se duc în RS 1 , RS 2, adică risc seismic major.”

Pentru clădirile mai noi, expertul indică anul 2006 ca reper. Și în cazul acestor construcții, spune el, contează cum au fost proiectate, executate și întreținute.

„În principiu, există risc oriunde. Dar eu aș spune tot ce este făcut după 2006 e în regulă, cu excepții care țin de, cum să vă spun, vreo eroare gravă la un moment dat, că e de proiectare sau că e de construire. Și, în general, să știți că un dezastru nu vine niciodată dintr-un singur motiv. E, practic, un cumul de factori care degradează, ca să spunem așa, răspunsul construcției, care poate să fie ceva de proiectare, suprapus cu ceva de execuție, cu o neglijență în supraveghere, în recepționare, în întreținerea construcției și așa mai departe.”

Cât de mult contează dacă structura e din beton, metal sau lemn?

„În principiu, la fel de sigure sunt și structurile din beton, și structurile metalice, și structurile din lemn, acolo unde se pretează fiecare dintre ele, atâta vreme cât sunt socotite calculate și construite la același nivel de performanță și de calitate, la aceleași cerințe. Deci, siguranța, nu aș diferenția prin material.”

Mai multe despre ce înseamnă o expertiză și cât costă puteți vedea în emisiunea iBani.