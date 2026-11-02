Noua taxă, în valoare de 2 euro, este distinctă de taxa vamală de 3 euro aplicată deja coletelor cu valoare de până la 150 de euro. Cu alte cuvinte, înlocuiește taxa națională de 25 de lei care a fost scoasă de la 1 noiembrie.

Taxa de 2 euro se va calcula pentru fiecare categorie tarifară distinctă din colet, nu o singură dată pentru întreaga comandă.

Măsura vizează direct marile platforme chinezești de cumpărături și intră în vigoare chiar înaintea campaniilor de Black Friday.

Invitat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică, Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online, a explicat cum pot ajunge aceste costuri în prețurile achitate de cumpărători și de ce o comandă aparent ieftină trebuie evaluată și prin prisma returului sau a siguranței produselor.

Cristi Movilă: „Comerciantul trebuie să recupereze banii ăștia de undeva, pentru că, de cele mai multe ori, nu plătește din profitul pe care îl face. Și atunci, probabil, vom putea vedea taxa, pentru că unii comercianți o vor pune transparent, adică o vom vedea noi în coșul de cumpărături. (…) Sau dacă acel comerciant decide că vrea să încorporeze taxa în prețul produsului, atunci nu mai e vizibilă pentru client”.

De ce contează ce produse sunt în colet

Pentru calcularea taxei vamale de 3 euro, contează încadrarea tarifară a bunurilor comandate. Faptul că mai multe produse ajung în același colet nu înseamnă că vor fi taxate împreună, o singură dată.

Cristi Movilă: „Astea sunt doar taxele de procesare, taxele vamale și taxele logistice. Dincolo de costul produsului, adică dincolo de valoarea implicită a produsului, evident că ajungem de foarte multe ori să plătim mult mai mult decât costă produsul sau produsele cumpărate.”

Prețul mic trebuie pus în balanță cu returul și siguranța produsului

Accesul la produse ieftine este unul dintre motivele pentru care cumpărătorii aleg magazine din afara Uniunii Europene, dar este bine să ne gândim și la calitatea produsului.

Cristi Movilă: „Pentru că produsul respectiv nu respectă standardele de siguranță, standardele de calitate nu sunt controlate. Produsele respective ajung de la milioane, zeci de sute de mii, milioane de selleri (n.r: vânzători) de entități diferite din Asia. Cum mă îndrept eu împotriva sellerului respectiv? Adică cine îmi protejează mie drepturile, pentru că pot să apară niște probleme foarte mari?”