Jucătorul format la academia din Porto apreciază acest privilegiu şi i-a adus un omagiu de cinci ori câştigătorului al Balonului de Aur într-un interviu acordat DAZN în acest weekend, potrivit News.ro.

„Am fost foarte norocos să joc cu Cristiano şi să împart vestiarul cu el; este idolul tuturor. S-a retras din fotbalul internaţional, iar Portugalia este incredibil de recunoscătoare pentru tot ce a făcut”, a spus el.

Când a fost întrebat despre posibilitatea de a-i lua tricoul numărul 7 lui Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora nu a dat un răspuns imediat: „Nu, nu, nu, nu, nici nu mă gândesc la asta, este mult prea mult, 86 e bine”, a adăugat el.

După 22 de ani petrecuţi în tricoul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat joi că îşi încheie cariera internaţională. Câştigătorul Balonului de Aur de cinci ori părăseşte naţionala cu un bilanţ de 146 de goluri în 234 de meciuri.