Generează rezumat cu AI

Budăi a afirmat că social-democrații își propun să repare „nedreptățile” create de Bolojan printr-o relansare economică solidă. Potrivit deputatului, doar creșterea veniturilor la buget va permite majorarea pensiilor și salariilor, respingând totodată criticile venite din tabăra PNL și USR, transmite Agerpres.

Pensiile, subiect de dispută

Într-o postare pe Facebook adresată „colegilor” din partidele de dreapta, Budăi a ținut să clarifice poziția PSD față de majorările veniturilor populației, reacționând la acuzațiile de populism.

„Îi aud tot mai des pe colegii de la PNL şi USR vorbind despre 'pomeni electorale' atunci când vine vorba despre pensii sau despre măsuri prin care statul încearcă să le facă viaţa puţin mai uşoară oamenilor. Vreau să le spun foarte clar: pensiile nu sunt pomeni şi nu sunt privilegii! Sunt drepturi câştigate prin zeci de ani de muncă, de contribuţii şi de sacrificii”, a scris Budăi.

Viziunea asupra rolului statului

Social-democratul a subliniat că rolul administrației nu trebuie să se rezume la o simplă contabilitate a taxelor, ci să ofere protecție socială reală.

„Statul nu există doar pentru a încasa taxe, a face calcule şi a le explica oamenilor de ce nu se poate”, a transmis deputatul, adăugând:

„Statul are şi obligaţia de a le oferi siguranţă, de a-i proteja pe cei vulnerabili şi de a le respecta drepturile. Noi, PSD, ştim că sunt seniori care abia îşi acoperă cheltuielile de la o lună la alta, familii care fac eforturi uriaşe pentru a-şi creşte copiii, mame care au nevoie de sprijin, salariaţi care muncesc cinstit, dar cărora veniturile nu le mai ajung. Ştim că sunt oameni care nu cer privilegii, ci doar şansa la o viaţă decentă”.

„Reparațiile” promise

Marius Budăi a recunoscut că problemele nu pot fi rezolvate instantaneu, dar a garantat că PSD nu va accepta menținerea status quo-ului, vizând direct măsurile asociate cu Bolojan.

„Dar nici nu vom accepta ca ele să devină o normalitate. Vom corecta treptat ceea ce a fost greşit, inclusiv nedreptăţile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan. Iar pentru asta trebuie să facem un lucru esenţial: să relansăm economia. Să susţinem investiţiile, să protejăm locurile de muncă, să încurajăm producţia şi să creăm mai multă valoare în România. Pentru că numai o economie care creşte poate asigura venituri bugetare mai mari şi resurse pentru pensii, salarii, sănătate, educaţie şi protecţie socială", se mai arată în postarea deputatului.

Deputatul a conchis că PSD va continua să susțină măsurile pe care le consideră vitale pentru populație, indiferent de etichetele politice aplicate de adversarii din PNL sau USR.