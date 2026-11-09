Invitat la iBani, Dorin Alexandru Badea, membru în board-ul CFA România, a explicat ce putem face fiecare dintre noi pentru a ne asigura venituri decente la pensie.

Pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra sistemului public, veniturile la pensie în următorii ani ar putea scădea, arată studiile.

Dorin Alexandru Badea: „Dacă la ora actuală nivelul gradului de înlocuire este de 50% între salariul mediu și pensia medie, cu un sistem de pensii private matur, cu pilonul 2 sau pilonul 3, poți să ajungi la un grad de înlocuire susținut într-o anumită proporție semnificativă, de 10-20-25% la această sursă adițională, ceea ce fie îți majorează semnificativ gradul de înlocuire, fie te protejează de o eventuală scădere a gradului de înlocuire pe care îl asigură statul.”

Cu alte cuvinte, contribuțiile în timpul vieții la pensia privată obligatorie, dar și la cea facultativă, ne pot ajuta să avem o pensie decentă. La fel și economiile personale sau investițiile.

Cum în anii următori vor fi tot mai mulți pensionari în raport cu cei care muncesc, statul trebuie să se gândească și de unde vor veni banii pentru pensiile viitoare. În opinia economistului, o parte din soluție este creșterea contribuției la Pilonul 2:

„Altfel spus, dacă ne punem problema, dacă observăm că problema devine și mai mare, apropo de ce vă spuneam privind demografia, deci potențialul deficit devine și mai mare și vrem să ne raportăm și la acea problemă viitoare care va veni și va fi foarte apăsătoare, atunci, da, statul trebuie să majoreze contribuția.”