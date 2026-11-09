Fostul manager al lui Arsenal, de 77 ani, este unul dintre potenţialii candidaţi pe care UEFA i-ar putea susţine ca o alternativă credibilă pentru actualul ocupant al funcţiei, Gianni Infantino, scrie Agerpres.

Totuşi, Wenger nu e văzut deocamdată ca un candidat preferat, şi alţii fiind evaluaţi pentru alegerile din martie anul viitor. Conform sursei, francezul nu este încă decis dacă se va înscrie în cursă.

Reputaţia lui Wenger în fotbal şi cunoştinţele sale aprofundate despre administraţia FIFA ar face din el un adversar „formidabil” pentru Infantino dacă va decide să candideze, având în vedere că fostul tehnician francez este şeful dezvoltării globale a fotbalului la FIFA din 2019.

Este de aşteptat ca UEFA să organizeze reuniuni ale Comitetului său Executiv şi ale asociaţiilor membre în următoarele săptămâni pentru a purta noi discuţii legate de cine ar trebui să susţină Europa la aceste alegeri.

Poziţia lui Infantino a apărut a fi ameninţată când planul său de a vinde investitorilor privaţi un pachet minoritar de acţiuni dintr-o companie menită să se ocupe de competiţiile forului mondial, proiectul FIFA Forward Enterprise (FFE), a ieşit la iveală.

Ramon Vega și Kozo Tashima și-au anunțat până acum oficial candidatura la șefia FIFA

Planul a fost respins de trei confederaţii continentale, inclusiv UEFA, şi chiar dacă ulterior Infantino l-a abandonat, organismul european a transmis că şi-a „pierdut încrederea” în elveţian şi de atunci a încercat să identifice un candidat care să fie capabil să îl învingă în alegeri.

Wenger a vorbit despre planul FFE pe 4 august, precizând că nu a fost „implicat” în el şi a luat la cunoştinţă despre el din presă.

„Decizia de a retrage proiectul era absolut necesară şi dincolo de orice întrebare, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care să servească jocul nostru cu angajament, transparenţă şi integritate”, a transmis Wenger.

Fostul fotbalist elveţian Ramon Vega şi preşedintele de onoare al Federaţiei Japoneze de Fotbal, Kozo Tashima, au anunţat săptămâna trecută că vor candida pentru preşedinţia FIFA.

Infantino şi-a reparat imaginea şi a obţinut susţinere din Africa, Asia, Oceania şi America de Sud, vineri primind asigurări şi din partea Uniunii de Fotbal din Caraibe (CFU).

Alegerile pentru preşedinţia FIFA vor avea loc la Congresul organizaţiei care se va desfăşura pe 18 martie 2027, la Rabat (Maroc).