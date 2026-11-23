Cutremurul de săptămâna trecută ne-a făcut pe mulți să ne întrebăm cât de sigure sunt locuințele în care stăm, mai ales că multe dintre clădirile din România sunt cu risc seismic major. Majoritatea nu sunt însă expertizate.

Cât costă o expertiză

Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri: „O să vă dau o marjă foarte mare. Aș spune că luați toți metrii pătrați din casa aia, adică fiecare etaj, suprafața fiecărui etaj, puneți numărul de etaje și înmulțiți cu între 5 și 15 euro pe metru pătrat.”

Primul pas este consultarea proiectului inițial din cartea tehnică a clădirii. Dacă proiectul lipsește, specialiștii fac măsurători pentru a reconstitui geometria construcției. Verificarea structurii poate presupune și prelevarea de probe.

Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri: „Pe noi ne interesează structura de rezistență și după aia trebuie să căutăm. După ea identificăm ce structură de rezistență e în spate. Ori lucrul ăsta trebuie făcut cu deranj pentru oamenii din casă, că începi să spargi așa, să iei probe de materiale din betonul sau metalul sau ce găsești acolo, ca să determini un stâlp sau o grindă de beton armat, din ce beton e, câtă armătură are în ea și așa mai departe”, a mai spus expertul.

Pentru cine vrea să cumpere o locuință, este recomandat ca inițial un specialist să vadă clădirea. O astfel de evaluare vizuală ar costa câteva sute de lei sau în jur de 1.000 de lei, a mai spus Dragoș Marcu.