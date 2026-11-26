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Pentru o mașină de spălat de 65 de kilograme, timbrul verde inclus deja în preț ar putea crește de peste patru ori și jumătate, de la 96 la 439 de lei, potrivit unui studiu făcut public de Institutul European pentru Studii Economice.

Propunerea UE prevede ca statele membre să plătească 2,25 euro pentru fiecare kilogram de deșeuri electrice și electronice necolectate.

Cum ar putea ajunge acest cost în prețul electrocasnicelor noi a explicat, la emisiunea iBani, Christian Năsulea, directorul Institutului European pentru Studii Economice.

Prețul electrocasnicelor noi include deja un timbru de mediu. Banii acoperă costurile de reciclare, iar suma variază în funcție de greutatea aparatului.

Christian Năsulea: „În momentul de față, pentru o mașină de spălat pornim de la 65 kg, pentru că totul e la kilogram. Pe instrumentul ăsta se plătesc deja 96 lei timbru de mediu, care, banii ăștia sunt deja în prețul acestor electrocasnice, în așa fel încât să se acopere niște costuri pentru reciclare.”

Noua taxă ar putea ajunge însă la câteva sute de lei.

„Dacă va intra în vigoare această prevedere, vom ajunge de la 96 lei la 439, ceea ce este enorm, dacă mă întrebați pe mine, raportat la cât costă unele dintre aceste electrocasnice”, a mai spus Christian Năsulea.

În ce condiții ar ajunge costul la cumpărători

Contribuția este discutată în cadrul negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Banii ar merge la bugetul UE și ar putea fi folosiți pentru proiecte din statele membre, a explicat economistul.

„Deci nu mai au neapărat legătură cu mediul, și ar trebui să reprezinte pur și simplu o resursă din care Uniunea Europeană să își rezolve problemele (…).”

Contribuția ar urma să fie plătită de stat. În România, ca și în alte țări membre, statul ar putea lua decizia ca taxa să fie transferată către vânzători și apoi inclusă în prețul aparatelor noi.

Christian Năsulea: „Să plătească consumatorii, este o variantă. (…) Neavând bani, cred că este o probabilitate destul de ridicată la noi în țară să ajungem în situația în care taxa aceasta să fie transmisă mai departe către vânzători și ulterior către consumatori. Altfel, se presupune că ar trebui să fie plătită de stat și că e doar un instrument statistic.”

Mai multe despre această nouă taxă puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.