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Agenţia avertizează însă că o creştere mai accentuată a acestor costuri sau un nou şoc petrolier în Orientul Mijlociu ar putea determina înrăutăţirea perspectivei, notează News.ro.

Agenţia consideră însă improbabilă încheierea unui acord de pace durabil, riscul reizbucnirii ostilităţilor rămânând semnificativ. Principalele motive de îngrijorare sunt nivelul record al datoriei publice mondiale şi costurile ridicate de finanţare.

Fitch anticipează că Rezerva Federală americană va majora din nou dobânda de referinţă în decembrie şi o va menţine la 4,25% pe parcursul anului 2027, ceea ce va menţine randamentele obligaţiunilor pe termen lung considerabil peste nivelurile din ultimii ani.

Această evoluţie va determina creşterea progresivă a costurilor serviciului datoriei publice şi va accentua presiunile asupra bugetelor naţionale. Fitch estimează, de asemenea, că procesul de consolidare fiscală va stagna anul viitor, valoarea mediană a deficitelor bugetare urmând să se menţină la aproape 3% din PIB.

Potrivit agenţiei, cel puţin 13 ţări vor înregistra în 2027 deficite bugetare de minimum 6,5% din PIB. Datoria publică mondială va creşte cu peste 7.000 de miliarde de dolari, ajungând la aproximativ 115.000 de miliarde de dolari până la sfârşitul anului viitor, echivalentul a 88% din PIB-ul mondial.

Fitch anticipează o deteriorare a perspectivelor ratingurilor suverane din Europa Occidentală

Fitch anticipează o deteriorare a perspectivelor ratingurilor suverane din America de Nord şi Europa Occidentală, pe fondul nivelurilor ridicate ale îndatorării, al polarizării politice şi al nemulţumirilor sociale tot mai accentuate, care îngreunează adoptarea măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Statele ale căror ratinguri beneficiază de perspective negative au datorii cumulate de aproximativ 7.800 de miliarde de dolari, de 19 ori mai mari decât cele ale statelor cu perspective pozitive. Majoritatea ţărilor cu perspective pozitive sunt economii în curs de dezvoltare, de dimensiuni mai mici.

O altă mare agenţie de evaluare financiară, Moody's, a stabilit o perspectivă stabilă pentru ratingurile suverane în 2027, avertizând însă că trei dintre cele mai mari economii ale lumii – Statele Unite, China şi India – îşi vor majora considerabil nivelul îndatorării.

Fitch a avertizat că un val masiv de vânzări pe pieţele obligaţiunilor, o nouă escaladare militară care să implice marile puteri mondiale sau o corecţie bursieră severă a acţiunilor companiilor asociate inteligenţei artificiale ar putea determina revizuirea în sens negativ a perspectivei globale pentru ratingurile suverane.

Fitch estimează o creştere economică mondială de aproximativ 2,5% anul viitor, susţinută de rezilienţa consumului din Statele Unite şi de expansiunea investiţiilor în inteligenţa artificială. Preţurile petrolului şi inflaţia ar urma să scadă pe fondul diminuării tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran.