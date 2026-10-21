Potrivit agenţiei de evaluare, profilul de credit al Romgaz reflectă poziţia dominantă a companiei pe piaţa de gaze naturale din România, potenţialul de creştere a producţiei de pe urma proiectului Neptun Deep şi politica financiară prudentă a companiei. Pe de altă parte, ratingul Romgaz este constrâns de producţia modestă, lipsa de diversificare geografică, activele îmbătrânite şi cheltuielile mari de capital ale companiei, potrivit Agerpres.

"În opinia noastră, Neptun Deep este un proiect care schimbă totul pentru Romgaz. Va permite companiei să îşi majoreze producţia de gaze naturale până la aproximativ 160 de mii de barili echivalent petrol pe zi (mboe/zi) - faţă de 86 mboe/zi în 2025 - inversând astfel tendinţa de stagnare sau declin a producţiei din actualele zăcăminte. De asemenea, proiectul va asigura independenţa energetică a României şi va poziţiona ţara drept cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, pe baza resurselor interne. Considerăm că riscul de execuţie este gestionabil, având în vedere experienţa partenerului în dezvoltarea proiectelor din sectorul de petrol şi gaze", se arată în comunicatul de presă al Fitch.

Având în vedere că perspectiva asociată ratingului Romgaz este una "negativă", o îmbunătăţire a ratingului este puţin probabilă, cel puţin pe termen scurt, subliniază Fitch, exceptând situaţia în care profilul de business al Romgaz se îmbunătăţeşte semnificativ prin diversificare, sau dacă producţia pe segmentul upstream, după dezvoltarea proiectului Neptun Deep, va depăşi nivelurile prognozate în prezent, pe fondul menţinerii unui profil financiar prudent.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, SNGN Romgaz SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarul principal al companiei este statul român, cu 70,0071% din acţiuni.