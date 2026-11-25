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Pe teren s-a format iniţial un grup de jucători, după care au avut loc schimburi de pumni şi lovituri cu piciorul între mai mulţi jucători din ambele echipe, potrivit News.ro.

A fost necesară intervenţia mai multor persoane şi chiar a unui bărbat în uniformă militară pentru a împiedica agravarea situaţiei.

Deocamdată, nu a fost pronunţată nicio sancţiune.

În ciuda acestui climat extrem de tensionat, Marocul, ţara gazdă a acestei competiţii care se desfăşoară în perioada 21-30 noiembrie, şi Columbia şi-au asigurat calificarea în sferturile de finală, terminând pe primul şi, respectiv, pe al doilea loc în Grupa A.

Paraguay și Argentina, campioana en titre, favorite la titlu

Din grupa B s-au calificat Bolivia şi Mexic.

În grupa C, Brazilia şi Argentina şi-au asigurat calificarea în sferturile de finală, dar trebuie să aştepte ultimul meci pentru a afla dacă vor ocupa primul sau al doilea loc.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în grupa D, unde Egiptul şi Paraguayul s-au calificat deja. Paraguayenii, finalişti ai ultimei ediţii, sunt consideraţi favoriţi alături de Argentina, campioana mondială din 2023.