Bătaie generală la un meci de la Cupa Mondială a persoanelor de statură mică. A intervenit un militar de statură normală
Meciul din cadrul Cupei Mondiale la fotbal a persoanelor de statură mică dintre Maroc şi Columbia (1-1) a degenerat într-o bătaie generală violentă după fluierul final.
Generează rezumat cu AI
Pe teren s-a format iniţial un grup de jucători, după care au avut loc schimburi de pumni şi lovituri cu piciorul între mai mulţi jucători din ambele echipe, potrivit News.ro.
A fost necesară intervenţia mai multor persoane şi chiar a unui bărbat în uniformă militară pentru a împiedica agravarea situaţiei.
Deocamdată, nu a fost pronunţată nicio sancţiune.
În ciuda acestui climat extrem de tensionat, Marocul, ţara gazdă a acestei competiţii care se desfăşoară în perioada 21-30 noiembrie, şi Columbia şi-au asigurat calificarea în sferturile de finală, terminând pe primul şi, respectiv, pe al doilea loc în Grupa A.
Paraguay și Argentina, campioana en titre, favorite la titlu
Din grupa B s-au calificat Bolivia şi Mexic.
În grupa C, Brazilia şi Argentina şi-au asigurat calificarea în sferturile de finală, dar trebuie să aştepte ultimul meci pentru a afla dacă vor ocupa primul sau al doilea loc.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în grupa D, unde Egiptul şi Paraguayul s-au calificat deja. Paraguayenii, finalişti ai ultimei ediţii, sunt consideraţi favoriţi alături de Argentina, campioana mondială din 2023.
Video recomandate
Lovituri de pumni și picioare pentru un loc de parcare. Mai mulți părinți s-au luat la bătaie în fața unei școli din Brăila
Lovituri de pumni și picioare pentru un loc de parcare. Mai mulți părinți s-au luat la bătaie în fața unei școli din Brăila
Fațetele dentare nu au doar un rol estetic. Cum pot acestea să îmbunătățească funcția de masticație, fără extracția nervului
Zeci de voluntari au mers 150 de kilometri pe Via Transilvanica. Ce schimbări au observat medicii în organismul lor
Pompierii români, locul al treilea în lume la descarcerare și acordarea primului ajutor
Preoți au sfințit camerele de cămin de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Nouă premii Emmy Internațional pentru producțiile britanice. Un documentar despre războiul din Ucraina, printre câștigători
Un pompier a fost reținut și este cercetat de procurorii militari, după ce ar fi lovit un polițist cu mașina, l-ar fi luat pe capotă, apoi ar fi fugit
Ninge în mai multe zone din țară
Viitorii ingineri învață să lucreze cu roboți industriali și cu inteligența artificială
Kate Middleton va face mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul într-un documentar. Când va fi difuzat
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit