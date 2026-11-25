Generează rezumat cu AI

„Vom elabora împreună cu Ministerul Energiei şi cu ANRE o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030, care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei electrice”, a anunţat el, adăugând: „Vom face această foaie de parcurs pentru că vrem ca preţul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor maşini care să fie mai competitive”.

Luca Niculescu a afirmat, miercuri, că a avut discuţii „foarte bune şi foarte aplicate” cu conducerea uzinei Dacia de la Mioveni.

„Am vizitat fabrica de aici şi m-am bucurat să o revizitez, s-a mai întâmplat acum câţiva ani. Am aflat că produceţi cam 1.000 de maşini pe zi, dacă nu mă înşel, deci în scurta perioadă pe care am petrecut-o aici cred că au fost produse câteva zeci, am văzut şi pentru piaţa europeană, şi pentru piaţa britanică, deci am văzut dinamismul acestei uzine. Sunt aici pentru a recunoaşte importanţa industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din producţia auto”, a arătat el, în cadrul unei declaraţii de presă.

Premierul a subliniat importanţa industriei auto pentru România şi preocuparea Guvernului pentru acest sector.

„Contribuţia industriei auto la PIB-ul României este de 14%, sunt peste 200.000 de locuri de muncă directe, deci este una dintre industriile cele mai importante din România şi este pe radarul nostru, al acestui guvern, încă de la instalare. Cred că nu trece o săptămână fără să ne aplecăm asupra industriei auto. Şi evident că am discutat cu dumneavoastră, domnule director şi doamnă director, despre problemele cu care se confruntă sectorul auto. Suntem conştienţi de dificultăţile pe care le aveţi dumneavoastră, Dacia, grupul Renault România şi întregul sector auto din această ţară. Şi v-am spus că Dacia este pentru noi chiar mai mult decât un partener economic, este unul dintre simbolurile României. Deci obiectivul nostru, obiectivul acestui guvern este de a menţine competitivitatea capacităţilor de producţie existente în România, este, de asemenea, protejarea locurilor de muncă şi de asemenea să creăm condiţii necesare pentru noi investiţii”, a adăugat Niculescu.

El a amintit că Guvernul a fost în mod constant un partener al acestei industrii, enumerând „scheme constante de ajutor de stat, 71 de proiecte de investiţii susţinute în industria auto, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro”.

„Vrem ca preţul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor maşini care să fie mai competitive”

Potrivit premierului, există probleme, iar unele pot fi rezolvate la scară naţională, în timp ce altele ţin de un domeniu mai larg, la nivel european.

„Deci, noi v-am prezentat astăzi ce priorităţi avem pentru politici fiscale, măsuri de sprijin privind energia, relansarea programului RABLA, suport pentru angajaţi, finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru conectarea fabricii la rutele de mare viteză şi, de asemenea, am fost interesaţi să aflăm planurile de dezvoltare ale Grupului Renault România, în special perspectiva introducerii în fabricaţie a unor noi modele de autovehicule la Mioveni”, a continuat Luca Niculescu.

El a menţionat că a mers la Mioveni alături de o echipă ministerială, din care face parte şi ministrul Energiei.

„Ştim că energia este o problemă pe care aţi evocat-o în mod constant, domnule Bordeianu, iar reducerea costurilor energiei electrice reprezintă o prioritate şi pentru noi şi vom elabora împreună cu Ministerul Energiei şi cu ANRE o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030, care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei electrice. Sunt multe puncte pe care le-am discutat, sunt multe unde suntem de acord şi avem sprijinul dumneavoastră aşa cum şi dumneavoastră îl aveţi pe al nostru şi sper că în câteva luni, atunci când voi veni din nou la dumneavoastră ca să vă vizitez, o parte din aceste anunţuri bune să se transforme în rezultate bune pentru industrie şi pentru cei care lucrează în ea”, a punctat Niculescu.

El a detaliat ulterior: „Vom face această foaie de parcurs pentru că vrem ca preţul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor maşini care să fie mai competitive. Deci vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică şi marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung, asta va însemna preţuri mai reduse. Prin fonduri pentru modernizare avem posibilitatea de a finanţa dezvoltarea capacităţilor de producţie şi stocare a energiei electrice destinate autoconsumului”

Niculescu a menţionat că, de anul viitor, va exista mai multă capacitate de producţie a energiei electrice, iar Centrala de la Iernut, Centrala de la Mintia, Neptun Deep, toate acestea vor mai reduce presiunea pe preţul energiei electrice.

„Mai sunt şi unele chestiuni foarte tehnice, cum ar fi introducerea tarifului binom pentru consumatorii industriali şi aici susţinem analizarea de către ANRE a posibilităţii introducerii acestui tarif binom. Deci toate demersurile pe care le putem face pentru a mai reduce presiunea în domeniul energiei, le vom face”, a conchis el.