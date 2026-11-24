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De la 1 decembrie, statele vizate vor putea exporta în blocul comunitar un număr limitat de autoturisme. Între timp, România înregistrează cea mai mare scădere a pieței auto din Uniunea Europeană, în primele zece luni din acest an.

Producătorii asiatici de automobile au prins viteză în Europa, în ultimii ani. În octombrie, șase constructori chinezi aveau împreună aproape 15% din piață, față de 9% în aceeași lună a anului trecut.

Pentru a proteja industria auto, Comisia Europeană introduce cote de import pentru mașinile hibride. În cazul Chinei, limita convenită este de aproximativ 350.000 de autoturisme pe an, deși estimările pentru anul acesta indică aproape 800.000 de unități.

Costin Giurgea, jurnalist auto: „E foarte aprigă concurența din China pe segmentul auto. Modelele pe care producătorii chinezi le oferă la nivel global vin cu un nivel de calitate percepută suficient de atractivă pentru clienți și cu un preț foarte, foarte jos. Nu știu dacă restricțiile vor majora prețurile în Europa. Mai degrabă cred că vor fi clienți care vor aștepta mai mult pentru mașini”.

De la începutul anului, în România au fost înmatriculate cu peste 10% mai puține mașini noi decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, în contextul în care, la nivel comunitar, piața auto a crescut cu peste 5%.

Corespondent Știrile ProTV: „În primele zece luni ale anului, în România au fost înmatriculate aproximativ 110.000 de mașini noi. Mai bine de jumătate dintre acestea, peste 62.000, sunt hibride. Tot mai puțini români optează însă pentru motorizările clasice. Înmatriculările de mașini cu motor pe benzină au scăzut cu 35%, iar cele pe motorină au fost mai puține cu 40%. Cea mai mare creștere o vedem în cazul mașinilor complet electrice. Peste 9.000 de astfel de autoturisme au ajuns pe șosele, cu 45% mai multe decât anul trecut, în aceeași perioadă”.

Adrian Sandu, ACAROM: „Aceasta e o tendință, mai ales în ultimele luni ale acestui an, fiind câteva considerente legate mai ales de prețul combustibililor, care a crescut foarte mult, benzina și motorina, dar și de apetitul din ce în ce mai mare al clienților europeni pentru vehicule de nouă generație, cum le spunem noi, full-hybrid și electrice”.

Scăderi sunt și la producția auto din România. În primele zece luni ale anului, din fabricile de la Mioveni și Craiova au ieșit aproximativ 398.000 de autoturisme, cu peste 12% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.