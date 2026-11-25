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Oltasına balık takıldı, hayatı değişti. Avustralya’da kardeşiyle balık tutmaya çıkan Matthew Maurice, kırmızı etiketli bir barramundi yakalayarak “Million Dollar Fish” yarışmasının 1 milyon Avustralya dolarlık ödülünü kazandı. 📌Maurice, yarışmanın 12 yıllık tarihinde büyük ödülü kazanan ikinci kişi oldu. — Onedio (@onedio) November 7, 2026

El a reușit să prindă un pește barramundi, marcat cu o etichetă roșie, care i-a adus un premiu de un milion de dolari australieni (aproximativ 600.000 de euro) în cadrul unei competiții de pescuit, potrivit TN Nova.

Matthew și fratele său se bucurau de o seară liniștită în locul lor preferat de pescuit, în apropiere de Darwin, când undița acestuia s-a rupt brusc.

„Peștele a mușcat momeala, iar eu am fost primul care și-a aprins lanterna frontală. Chiar în fața mea se afla un pește mare, argintiu, de care atârna o etichetă roșie distinctivă”, a declarat australianul în vârstă de 26 de ani pentru The Guardian.

În acel moment, tânărul și-a dat seama că ar putea fi captura vieții sale. Peștele făcea parte dintr-o competiție cu premii importante.

„Au fost aproximativ două minute de panică totală, după care nici măcar nu-mi mai amintesc cum am reușit să bag peștele în minciog. Probabil că au fost cele mai stresante două minute din viața mea”, a adăugat acesta, potrivit ABC News.

Peștele care valorează un milion de dolari australieni

Organizatorii competiției au eliberat în ape 100 de pești, fiecare având asociat un premiu de aproximativ 6.000 de euro, precum și un singur pește pentru care se acorda marele premiu. Matthew a reușit să-l prindă tocmai pe acesta.

Peștele barramundi, de culoare argintie, care măsura 80 de centimetri și avea o etichetă roșie, valora un milion de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.

Pescarul a aflat că a câștigat marele premiu abia în momentul în care a prezentat captura.

„Sunt pe cale să-ți dau cea mai bună veste din viața ta”, i-ar fi spus Lia Finocchiaro atunci când tânărul i-a adus peștele, potrivit TN.cz.

Ce vrea să facă tânărul cu banii câștigați

Matthew a mărturisit că totul pare desprins dintr-un vis.

„Sunt fericit doar că pot să pescuiesc. Cred că nici măcar nu ar trebui să mă ating de bani. Probabil că îi voi administra cu înțelepciune, îmi voi cumpăra o casă, voi achita tot ce am de plătit și apoi mă voi răsfăța puțin”, a dezvăluit tânărul.

Maurice a devenit doar a doua persoană din istoria competiției care a reușit să prindă peștele pentru care se acordă marele premiu.

Competiția are ca scop promovarea experiențelor de pescuit de talie mondială din regiune.

„Orice pește barramundi este o captură bună, mai ales unul care valorează un milion de dolari”, a adăugat pescarul, zâmbind.