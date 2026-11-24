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În același timp, de la 1 aprilie 2027, liberalizarea pieței gazelor ar putea aduce prețuri mai mici cu aproximativ 10% pentru consumatori.

Schema de ajutor prin care consumatorii vulnerabili primesc un voucher de 50 de lei pentru plata facturii de energie electrică va expira la finalul anului. Ajutorul este acordat acum la cerere persoanelor singure cu venituri nete de cel mult 1.940 de lei și familiilor în care venitul net nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru. Ministrul Energiei propune prelungirea ajutorului până la introducerea unor noi reguli. Acestea se vor implementa anul viitor și ar urma să unifice mai multe scheme actuale de sprijin pentru energie. Ministrul a propus creșterea pragului de venit în funcție de evoluția inflației și noi criterii de acordare.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: „Această schemă să ducă la identificarea exactă, vorbeam de realizarea acestui registru al consumatorilor vulnerabili, ținând seama în primul rând de nivelul venitului, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le are, de problemele legate de geometria, mărimea casei, de eficiența casei, probleme de natură medicală, probleme legate efectiv de accesul la energie al acestor consumatori.”

Ajutorul ar putea fi calculat diferit. De exemplu, cineva care are venituri mici, o locuință greu de încălzit sau aparate medicale care consumă multă electricitate ar putea primi un sprijin mai mare decât o persoană aflată într-o situație financiară similară, dar cu condiții mai bune de locuit sau de sănătate.

Cuantumul ajutoarelor și formula de calcul urmează să fie stabilite în urma discuțiilor cu Ministerul Muncii. Peste 715.000 de persoane au primit tichetul de energie în valoare de 50 de lei în octombrie, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Corespondent Știrile ProTV: „În ceea ce privește prețul pentru gazele naturale, am putea plăti facturi mai mici cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, odată cu liberalizarea pieței, arată estimările făcute de cei din minister. Concurența dintre companii ar putea duce la oferte mai avantajoase pentru consumatori. Totuși, ministrul Energiei avertizează că reducerea nu este garantată și depinde și de factori internaționali”.